Ragazzo di 16 anni gravissimo, ha emorragia cerebrale dopo incidente

Un sedicenne di Bompietro lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione a seguito di un drammatico scontro stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi. Il giovane, il cui cuore si era fermato dopo l’impatto, è stato strappato alla morte grazie a un prolungato intervento dei medici.

​Il ragazzo viaggiava come passeggero su una moto guidata da un amico, diretti verso il terminal dei bus, quando il mezzo si è scontrato violentemente con un’autovettura in via Vassallo.

​Subito dopo l’impatto il quadro è apparso disperato: il sedicenne era andato in arresto cardiaco, facendo temere il peggio. Soltanto le tempestive ed estenuanti manovre di rianimazione cardiopolmonare eseguite dal personale sanitario hanno permesso al suo cuore di riprendere a battere.

​Il minorenne è attualmente ricoverato in condizioni gravissime. I medici confermano lo stato di coma profondo e mantengono la prognosi strettamente riservata, monitorando costantemente il paziente nel disperato tentativo di salvargli la vita.