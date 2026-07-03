Dramma sui binari: treno investe un pedone nel tunnel

Un incidente ferroviario si è verificato oggi all’imbocco della Galleria Peloritana, il lungo tunnel che attraversa il sottosuolo della città di Messina. Una persona è stata travolta da un convoglio, causando l’immediata sospensione della circolazione tra le stazioni di Messina Centrale e Villafranca Tirrena.

Il treno coinvolto è il regionale 12901, in viaggio verso Sant’Agata di Militello. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 con un’ambulanza.

Da quanto emerso nelle prime ricostruzioni, la persona coinvolta non avrebbe subito lesioni gravi, ma la situazione resta in fase di accertamento da parte dei soccorritori intervenuti.

Lo stop alla circolazione ferroviaria si è reso necessario per permettere ai mezzi di soccorso di operare in sicurezza.