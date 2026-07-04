Uomo muore dopo un malore durante il bagno al mare

Un pomeriggio di vacanza si è trasformato in tragedia a Torre di Mezzo, frazione balneare di Santa Croce Camerina, nel Ragusano, dove un uomo è morto dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre faceva il bagno.

La vittima, Enrico Durasco, si trovava in Sicilia per un periodo di ferie insieme alla moglie, originaria del territorio ragusano, e ad altri familiari. Stava facendo il bagno insieme ai due figli quando, senza alcun preavviso, ha accusato un malore in acqua.

È stato proprio uno dei figli a dare l’allarme, non appena si è reso conto di quanto stava accadendo al padre. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno lavorato per oltre trenta minuti nel tentativo di rianimarlo.

Nonostante gli sforzi prolungati del personale medico, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato dichiarato sul posto.

Sulla vicenda sono ora in corso le indagini delle forze dell’ordine, chiamate a ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto in acqua.

Ieri un’altra turista è deceduta a Mondello, aveva 74 anni.