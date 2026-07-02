Hard Rock Cafe apre a Palermo: investimento da 4 milioni e 50 assunti

Hard Rock Cafe Palermo apre in via Maqueda: chitarra di 32 metri, cimeli di Madonna e Michael Jackson, 50 assunzioni tutte siciliane. Palermo entra ufficialmente nella mappa mondiale di Hard Rock Cafe. Il celebre marchio americano ha aperto ieri sera la sua nuova sede in via Maqueda 252/254, a pochi passi dai Quattro Canti, quinta apertura in Italia dopo Venezia, Firenze, Milano e Roma e prima nel Sud del Paese.

Dietro l’apertura c’è Your Food Srl, società che gestisce il locale in franchising e che, a differenza delle sedi di Roma, Firenze e Venezia gestite direttamente dal gruppo internazionale, versa royalty annuali sul fatturato al marchio, come già avviene per Milano. Tra i sette azionisti figurano tre Cavalieri del Lavoro: Pino Russello, presidente e amministratore delegato di Omer, Corrado Passera, già amministratore delegato di Intesa Sanpaolo ed ex ministro dello Sviluppo economico, e Mario Resca, già presidente e amministratore delegato di McDonald’s Italia.

Un investimento da 4 milioni e 50 assunzioni tutte siciliane

L’operazione vale oltre quattro milioni di euro e ha già portato a cinquanta assunzioni a tempo indeterminato, tutte riservate a personale siciliano. Diversi neoassunti lavoravano all’estero in gruppi prestigiosi come Four Seasons, Mandarin Oriental e Procter & Gamble, tra Maldive, Malta, Ginevra e Londra, e hanno scelto di rientrare nell’Isola per questo progetto.

Un dato che assume un peso particolare alla luce di uno studio della Cgil Sicilia su base Istat, diffuso proprio in questi giorni: tra il 2019 e il 2026 hanno lasciato la Sicilia 96.328 giovani tra i 18 e i 35 anni, pari al 9,6% della popolazione giovanile.

“Se questo progetto è riuscito a convincere alcuni ragazzi a tornare nella loro terra dopo aver costruito esperienze nelle migliori realtà del mondo, allora abbiamo raggiunto il risultato di cui vado più orgoglioso”, ha dichiarato Giancarlo Ciacciofera, tra i soci di Your Food, il cui amministratore delegato è il figlio Antonio Ciacciofera.

Una chitarra di 32 metri e oltre 30 cimeli musicali

Il locale si sviluppa su oltre 430 metri quadrati tra sala, cucine e un palco dedicato alla musica dal vivo, sovrastati da una gigantesca chitarra che attraversa l’intero ambiente per 32 metri di lunghezza.

Tra le pareti trovano posto più di trenta cimeli originali: la collana di perle di Madonna, una maglietta indossata da Michael Jackson nel 1993, il disco d’oro di “Revolver” dei Beatles, una chitarra autografata da Noel Gallagher degli Oasis, una camicia di Ringo Starr, gli stivali di James Brown, due maschere originali del film “The Wall” dei Pink Floyd, un tamburello di Prince e il rullante di Roger Taylor dei Queen. La collezione complessiva del marchio conta oltre 88mila pezzi autentici in tutto il mondo.

Sul palco, riservato ad artisti locali e internazionali, si sono già esibiti i Miki & the Blue Fellas durante la serata inaugurale.

Il cannolo nel menu e i fornitori tutti siciliani

Il general manager Gianni D’Alessandro ha definito l’apertura “un battesimo per la città che diventa una metropoli, se non in termini di grandezza, quantomeno in ambizione”. Ad accompagnare cimeli e musica c’è una cucina firmata dallo chef Claudio Terranova, che unisce i piatti simbolo del brand alle eccellenze del territorio, con vino Planeta in esclusiva.

Palermo sarà l’unico Hard Rock Cafe al mondo ad avere in menu il cannolo siciliano tra i dolci. Il locale, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 00.30, punta anche a diventare un punto di riferimento culturale con due format stabili dedicati rispettivamente a musica e cabaret.

Le prossime tappe in Sicilia

Per Your Food, via Maqueda è solo il primo passo di un progetto più ampio in Sicilia. Sono già allo studio nuove aperture a Taormina, dove potrebbe nascere un secondo Hard Rock Cafe o un Rock Shop, oltre a punti vendita dedicati al merchandising a Noto e Ortigia. In parallelo prosegue anche il piano per portare in Italia circa 170 locali Wendy’s, con Palermo tra le città che avranno un ruolo di rilievo.