Meteo Sicilia, rinfrescata lampo: temporali dal Tirreno e poi riparte il caldo

Dopo settimane di assenza, il Maestrale tornerà a soffiare martedì 18 agosto sulla Sicilia, portando con sé una modesta possibilità di temporali ma nessuna vera tregua dal caldo. Lo rende noto il meteorologo Andrea Bondì, spiegando che si tratterà di una parentesi molto breve prima di una nuova impennata delle temperature.

Una modesta saccatura atlantica attraverserà parte della penisola nella giornata di martedì, indebolendo parzialmente l’alta pressione che ha dominato la prima metà di agosto e coinvolgendo marginalmente anche l’Isola. Il risultato sarà un moderato rinforzo dei venti, soprattutto di Maestrale, accompagnato da correnti leggermente più fresche.

Il calo delle temperature resterà comunque contenuto, percepibile soprattutto tra le province di Messina e Palermo entro la sera di martedì. A metà settimana i valori torneranno nella media stagionale, attorno ai 18-19°C alla quota di 850hPa, circa 1.500 metri di altitudine — un contesto che, avverte Bondì, resterà comunque caldo e afoso.

Più marcato l’effetto sul moto ondoso: con l’arrivo del Maestrale il mare diventerà mosso o molto mosso lungo i versanti esposti a ponente, in particolare tra il Canale di Sicilia e il Tirreno occidentale.

Il passaggio della saccatura potrebbe inoltre favorire un po’ di instabilità atmosferica, con rovesci e temporali provenienti dal Tirreno più probabili sul messinese e, in parte, sul palermitano. Non si escludono inoltre temporali pomeridiani nelle zone interne dell’Isola, fenomeno peraltro già osservato nelle scorse settimane.

A rendere l’episodio particolarmente significativo, secondo l’esperto, è anche il contesto in cui si inserisce: la prima parte di agosto è stata segnata da un’anomala scarsità di circolazione sul Mediterraneo, che ha spinto le temperature superficiali del mare oltre i 30-31°C, valori considerati simil-tropicali e legati al riscaldamento globale di origine antropica.

Il sollievo, tuttavia, durerà pochissimo. Da giovedì le temperature torneranno a salire, probabilmente in modo più marcato per una nuova espansione dell’anticiclone africano e la risalita di aria calda dal Nord Africa, aprendo la strada a un’ultima decade di agosto ancora nel segno del caldo.