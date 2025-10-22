L’Hard Rock Cafe apre a Palermo: la sede in via Maqueda, già aperte le selezioni per il personale

Quella maglietta con il logo inconfondibile, comprata come un trofeo durante un viaggio a Londra, Roma o New York. Un simbolo, un ricordo, ma anche un desiderio sussurrato per anni da generazioni di palermitani: “E se aprisse anche da noi?”. Bene, tenetevi forte, perché quel sogno sta per trasformarsi in una splendida e rumorosa realtà. L’Hard Rock Cafe sbarca finalmente a Palermo!

La notizia è di quelle che fanno vibrare la città: il tempio mondiale del rock e del buon cibo ha scelto il cuore pulsante di Palermo, la centralissima e rinata via Maqueda, per la sua nuova, attesissima sede italiana. Il leggendario brand prenderà casa in un prestigioso palazzo storico, proprio dove un tempo si trovavano i grandi magazzini Ovs, portando una ventata di energia internazionale in uno degli assi più amati della città.

L’attesa non sarà infinita: l’inaugurazione è prevista entro gennaio 2026. A confermare ufficialmente questa incredibile novità è l’assessore alle Attività Produttive, Giuliano Forzinetti, che ha seguito da vicino il dialogo tra il Comune e gli investitori.

«L’arrivo dell’Hard Rock Cafe è un segnale potentissimo di fiducia verso Palermo», ha dichiarato un entusiasta Forzinetti. «È la prova che la nostra città ha la forza di attrarre marchi di calibro internazionale. Abbiamo lavorato con convinzione per supportare questo progetto, perché ogni grande investimento non fa che rafforzare il nostro tessuto economico e turistico».

E non si tratta solo di musica e hamburger da collezione. L’apertura rappresenta un’iniezione di vitalità e, soprattutto, di lavoro. «Questa iniziativa porterà occupazione, un indotto significativo e nuova linfa in un’area strategica della città», ha concluso l’assessore. «Conferma la direzione che abbiamo intrapreso: quella di una Palermo sempre più aperta, dinamica e capace di brillare».

E non è solo un progetto futuro, la macchina è già in moto! Sul sito ufficiale del brand sono già comparse le prime offerte di lavoro per la sede palermitana. Si cercano figure chiave per costruire la squadra che farà la storia: dal responsabile vendite e marketing al responsabile di cucina, passando per l’operation manager e gli assistenti del direttore generale.

Palermo si prepara ad alzare il volume: l’Hard Rock Cafe sta arrivando e la città è pronta a rockeggiare come non mai!