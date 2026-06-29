Economia

Balestrate, inaugurazione di LidoAut: tre ragazzi autistici assunti part time

di Redazione Web
lettura in 3 minuti

A Balestrate nasce LidoAut, un progetto di inclusione lavorativa che vedrà giovani autistici impegnati in attività di promozione turistica. L’inaugurazione si terrà mercoledì 1 luglio alle 10 sul lungomare Felice D’Anna.

Il progetto è promosso della cooperativa di comunità Terre delle Balestrate ed è stato possibile grazie al contributo della società Magic Engineering, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni ingegneristiche avanzate con sede principale in Sicilia, a Partinico, e altre sedi dislocate negli Stati Uniti, in Cina e in Polonia.

Magic Engineering ha sponsorizzato la fase di start up consentendo l’avvio del progetto che si svolgerà all’interno di un’area comunale sul lungomare, da poco riqualificata grazie all’avviso “Facciamo comunità” della Città metropolitana di Palermo. Cittadini e aziende, associati al consorzio, hanno siglato un patto di collaborazione con il Comune per gestire il terreno sul lungomare in cui si trovano anche i bagni pubblici e le docce e in cui sorgerà un hub turistico collegato al chiosco turistico situato nel centro abitato, per fornire informazioni sul territorio. La cooperativa si avvarrà della collaborazione e consulenza del centro aba La libellula di Partinico e assumerà part time tre ragazzi autistici. Tra le attività proposte ci sono tour in mare, visite nei campi di mango e in cantina, noleggio auto, transfer all’aeroporto, informazioni sui collegamenti e noleggio sdraio e ombrelloni.

Un plauso all’iniziativa è arrivato dal ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli: “Progetti come LidoAut – ha scritto in una lettera inviata alla cooperativa – dimostrano come l’inclusione possa tradursi in opportunità concrete di autonomia, lavoro e partecipazione attiva.
Valorizzare i talenti delle persone con disturbi dello spettro autistico e creare occasioni di impiego nei contesti di vita quotidiana, come quello del turismo e dei servizi alla comunità, significa promuovere una cultura che riconosce le capacità di ogni persona e favorisce percorsi di crescita e piena cittadinanza. L’esperienza che prenderà avvio a Balestrate – ha proseguito il ministro – rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, realtà del territorio e volontariato, capace di coniugare sviluppo locale e inclusione sociale in una prospettiva di futuro. Auguro pieno successo con l’auspicio che questa esperienza possa diventare un modello capace di ispirare altri territori”.

Consigliati per te

  1. Fiori di carta, lacrime e candele: Monreale non dimentica i suoi tre ragazzi
  2. UniCredit, cento nuovi assunti in Sicilia: c’è l’accordo
  3. All’Asp di Palermo assunti 35 tra infermieri e assistenti sociali
  4. Furti di auto e moto tra Carini, Capaci e Balestrate: tre giovani in manette, traditi dal GPS
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
ARGOMENTI:
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Tragedia in campagna, trattore si ribalta: muore schiacciato a 61 anni
Cronaca Messina
Rissa a Monreale, identificati i giovani dalle telecamere, saranno denunciati dalla Polizia Municipale
Rissa a Monreale, identificati i giovani dalle telecamere, saranno denunciati dalla Polizia Municipale
Cronaca Palermo
Villa Sofia, radiologia guasta da sei giorni: pazienti dirottati al Civico
Cronaca Palermo
Monreale, rissa tra giovani in piazza Canale: emergenza movida
Cronaca Palermo
Ragazza di 30 anni violentata dopo il concertone di Radio Italia, arrestato 31enne del Gambia
Cronaca Palermo