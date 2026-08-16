Trasporti

Ferragosto scorrevole sulle autostrade siciliane: oltre 169mila veicoli sulla A19dir di Palermo

di Redazione Web
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Weekend di Ferragosto senza particolari criticità sulla rete Anas in Sicilia. Sulla A19dir all’altezza di Palermo sono transitati 169.455 veicoli, mentre sulla Tangenziale di Catania (RA15) il conteggio a Misterbianco si è fermato a 159.298 mezzi. Numeri che confermano il quadro tracciato dall’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, secondo cui il traffico di rientro dal weekend si è mantenuto nel complesso fluido su tutto il territorio nazionale, grazie al lavoro delle squadre sul campo e al monitoraggio costante della rete.

Sulla A19 “Palermo-Catania” il flusso più consistente si è registrato ad Altavilla Milicia, con 116.799 veicoli, seguito da Alimena (38.308), Caltavuturo (29.915) e Resuttano (29.809). Dati che raccontano un’Isola attraversata soprattutto da spostamenti brevi, più che da grandi partenze o rientri concentrati nei giorni centrali della festività.

È lo stesso Gemme a spiegare il fenomeno: molti vacanzieri già arrivati nelle località di villeggiatura avrebbero scelto di muoversi nei dintorni – tra mare, borghi e aree rurali – anziché affrontare i viaggi più lunghi proprio a Ferragosto. Una tendenza che, secondo l’amministratore delegato, sposterebbe il grosso degli spostamenti verso i giorni feriali della prossima settimana, quando il traffico dovrebbe risultare più diluito lungo le principali arterie.

Le proiezioni dell’Osservatorio della Mobilità Stradale di Anas parlano di oltre 34,7 milioni di spostamenti a livello nazionale tra domani, lunedì 17, e giovedì 20 agosto, con un picco atteso proprio lunedì: 8,8 milioni di viaggi in un solo giorno. Gemme rinnova l’invito alla prudenza per chi si metterà in viaggio nei prossimi giorni: rispettare i limiti di velocità, seguire la segnaletica e le indicazioni lungo il percorso, ricordando che la sicurezza stradale resta una responsabilità condivisa tra automobilisti ed enti gestori, soprattutto nelle settimane di controesodo ormai alle porte.

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