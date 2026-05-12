All’Asp di Palermo assunti 35 tra infermieri e assistenti sociali

Trenta infermieri e cinque assistenti sociali precari sono stati stabilizzati all’Asp di Palermo. La notizia arriva dal coordinatore del Dipartimento Sanità pubblica della Cisl Fp Palermo Trapani, Gaetano Mazzola, che esprime soddisfazione per un risultato atteso da tempo.

«È il frutto del lavoro sindacale portato avanti negli anni e dell’impegno costante per la tutela dei lavoratori precari del comparto sanità» afferma Mazzola, sottolineando come si tratti di professionisti che hanno garantito servizi essenziali ai cittadini spesso senza la sicurezza di un contratto stabile.

La stabilizzazione riguarda figure strategiche per la rete socio-sanitaria territoriale. In particolare, il ruolo degli assistenti sociali è oggi sempre più centrale nella gestione delle fragilità sociali e sanitarie, e trasformare i loro contratti precari in rapporti di lavoro stabili significa, secondo il sindacalista, assicurare servizi di qualità e restituire dignità professionale a chi li eroga.

«Prosegue così un percorso fondamentale per consolidare il personale dell’Asp di Palermo» aggiunge Mazzola, lasciando intendere che altri interventi analoghi potrebbero seguire nei prossimi mesi.