Colpo al museo nella notte della Vara: rubati tesori di Antonello da Messina

Nella notte di Ferragosto, mentre la città si godeva i festeggiamenti per la Vara, una banda di ignoti ha svuotato le sale del Museo Accascina di Messina, portando via quattro capolavori attribuiti ad Antonello da Messina.

I ladri hanno approfittato del clima festivo per muoversi indisturbati. Hanno eluso i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza del museo, riuscendo a sottrarre tre delle cinque tavole superstiti del celebre Polittico di San Gregorio.

Non solo. I malviventi hanno anche forzato una teca blindata per portare via la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estraendola direttamente dal contenitore corazzato pensato per proteggerla.

Sul posto sono intervenute le forze di polizia insieme agli specialisti della Scientifica. I rilievi tecnici serviranno a ricostruire la dinamica dell’effrazione e a raccogliere elementi utili a risalire ai responsabili del colpo.

Della vicenda sono stati informati tempestivamente tutti gli organi regionali competenti. La Direzione del museo ha disposto la chiusura al pubblico per l’intera giornata di oggi, per consentire lo svolgimento dei sopralluoghi e tutelare l’area coinvolta nelle indagini.

Resta ora da capire come la banda sia riuscita a bypassare i sistemi di sicurezza in una notte di grande affluenza in città, e se le opere trafugate possano essere recuperate prima che lascino l’isola.