Ha malore in acqua mentre fa snorkeling a Lascari: 76enne salvato dai bagnini

Un 76enne è stato soccorso questa mattina a Salinelle Beach, nel territorio di Lascari, dopo aver accusato un malore mentre praticava snorkeling. L’uomo è stato riportato a riva dai due bagnini in servizio, Emanuele ed Ekaterina, intervenuti tempestivamente non appena è scattato l’allarme.

A dare l’allerta è stato il fratello dell’anziano, presente in acqua insieme a lui nel momento in cui sono comparse le prime difficoltà. I bagnini hanno raggiunto rapidamente il 76enne e, una volta a riva, hanno praticato manovre di rianimazione, tecnica utilizzata nei casi di annegamento o difficoltà respiratoria, garantendo così le prime cure in attesa dei sanitari.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione di Lascari, incaricati di ricostruire l’accaduto e chiarire le cause del malessere. L’uomo è stato poi trasferito all’ospedale Giglio di Cefalù per gli accertamenti del caso: secondo quanto emerso finora, non sarebbe in pericolo di vita.