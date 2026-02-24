Tragedia a Pozzallo, Marika muore dopo una lunga malattia: aveva solo 27 anni

La comunità di Pozzallo è avvolta dal dolore per la prematura scomparsa di Marika Quarrella. La giovane, appena ventisettenne, si è spenta dopo aver lottato con estrema dignità contro una grave patologia oncologica che l’aveva colpita negli ultimi anni.

La notizia ha scosso profondamente la città marinara, dove Marika era conosciuta e amata. Lascia nel dolore i genitori, il fratello e il compagno, oltre a una cerchia di amici e conoscenti che in queste ore stanno inondando i social di messaggi di cordoglio.

Il momento dell’ultimo saluto è già stato fissato: le esequie saranno celebrate mercoledì 25 febbraio. La funzione funebre avrà luogo nel pomeriggioo presso la Chiesa Madre della Madonna del Rosario, dove la cittadinanza potrà unirsi al lutto dei familiari per l’ultimo, commosso, addio.