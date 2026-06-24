CronacaRagusa

Muore bambino di un anno per sospetta meningite fulminante, lutto in Sicilia

di Redazione Web
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Un bambino di appena un anno ha perso la vita a Vittoria, vittima di quella che i sanitari ritengono una meningite fulminante, probabilmente di natura batterica o virale. Il piccolo era stato ricoverato quattro giorni prima all’ospedale “Guzzardi” e successivamente trasferito d’urgenza a Catania, dove però i medici non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso.

Tutto era cominciato quattro notti fa, quando il bimbo era stato portato al pronto soccorso del nosocomio vittoriese. Una prima valutazione clinica aveva portato al suo trasferimento nel reparto di Pediatria. Le condizioni, tuttavia, non erano apparse rassicuranti, tanto da rendere necessario un trasferimento d’urgenza verso un presidio ospedaliero catanese, ritenuto più adeguato a gestire un quadro clinico complesso.

È stato però nelle ore successive, all’alba, che la situazione si è aggravata in modo repentino. Il peggioramento è risultato talmente rapido da far emergere subito il sospetto di una meningite in forma fulminante. Nonostante il trasferimento d’emergenza, per il piccolo non c’è stato nulla da fare: i sanitari catanesi non hanno potuto che dichiararne la morte.

Sulla vicenda è ora aperto un fascicolo della Procura di Ragusa, che dovrà stabilire le cause esatte del decesso. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti non è escluso il sequestro del corpo del piccolo, propedeutico a un eventuale esame autoptico che possa chiarire la dinamica clinica.

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