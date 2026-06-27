Terremoto in Venezuela, confermata la morte di Francesca Mannina di Balestrate

Si è conclusa nel modo più doloroso la ricerca di Francesca Mannina, la donna di Balestrate che da giorni risultava dispersa dopo il violento sisma che ha colpito il Venezuela. A darne notizia è stato lo zio Davide Emma, con un messaggio pubicato sui social network.

Francesca era la seconda siciliana di cui si erano perse le tracce dopo il terremoto. Il compagno della donna era stato invece ritrovato vivo soltanto il giorno precedente, una notizia che per alcune ore aveva alimentato la speranza che anche lei potesse essere recuperata in salvo.

A comunicare la tragica conclusione delle ricerche è stato il familiare, che ha scelto di dedicare alla nipote un pensiero pubblico su Facebook, descrivendola come una persona capace di trasmettere energia positiva a chiunque le stesse vicino.

«Addio, nipotina dal cuore immenso. Sempre pronta a incoraggiare, a donare speranza e augurare il bene», ha scritto lo zio nel post.

«Riuscivi sempre a strapparci un sorriso. Ora il terremoto ti ha portata via e il dolore che hai lasciato è indescrivibile. Ma vivrai per sempre nel mio cuore, nel luogo in cui nemmeno la morte potrà mai raggiungerti. Un grazie di cuore a tutti coloro che ci sono stati vicini e che fino all’ultimo si sono uniti alla nostra speranza di poterti ritrovare indenne».

Balestrate, piccolo centro del Palermitano, si stringe in queste ore attorno alla famiglia della donna, colpita da un lutto che ha scosso l’intera comunità.