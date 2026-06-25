CronacaMessina

Scontro violento mentre va a lavorare: muore un sottufficiale dell’Aeronautica Militare siciliano

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Tragedia a Roma, addio a Domenico Micali: il maresciallo dell’Aeronautica di origini messinesi muore in un incidente mentre andava al lavoro.

Un drammatico scontro stradale nella Capitale è costato la vita a Domenico Micali, quarantaduenne originario di Messina e stimato maresciallo dell’Aeronautica Militare. Il tragico impatto si è consumato mentre il militare si stava dirigendo in sella alla sua moto verso l’aeroporto di Pratica di Mare per prendere servizio. L’improvvisa scomparsa dell’uomo lascia nel dolore la moglie, due figli in tenera età e due intere comunità sotto shock.

Il sinistro si è verificato lo scorso 22 giugno lungo via Tor Pagnotta, nel quartiere romano della Cecchignola. Micali viaggiava a bordo della sua Triumph Tiger 800 quando, per dinamiche tuttora al vaglio delle autorità, è rimasto coinvolto in una violenta collisione con una Jeep Compass, guidata da un uomo della sua stessa età.

I soccorsi sono scattati immediatamente: i sanitari del 118 sono giunti sul posto con un’ambulanza, ma le lesioni riportate dal sottufficiale si sono rivelate fatali e ogni tentativo di rianimazione è stato purtroppo inutile. Il conducente dell’auto, che ha riportato diverse ferite nell’impatto, è stato invece trasferito d’urgenza in ospedale.

La notizia della scomparsa del maresciallo di seconda classe ha gettato nello sconforto sia il Lazio che la Sicilia. Da diversi anni, infatti, Micali si era trasferito con la famiglia nella zona dei Castelli Romani, dove si era perfettamente integrato ed era conosciuto anche per il suo attivo impegno nel sociale come donatore di sangue dell’Avi
Profondo e straziante il cordoglio anche a Messina, la città in cui era nato e cresciuto e dove risiedono i suoi affetti più cari. Nel capoluogo peloritano la notizia è rimbalzata rapidamente, lasciando senza parole i tantissimi amici e conoscenti che lo ricordano come un uomo solare, generoso e profondamente legato alla sua terra d’origine.

Consigliati per te

  1. Scontro auto-bisarca sull’autostrada A21, muore un siciliano
  2. Palermo, violento schianto all’alba in corso Finocchiaro Aprile: tre feriti e quattro auto distrutte
  3. Fanno la spesa invece di lavorare e si fanno timbrare: guai per altri 9 operai Reset di Palermo
  4. I 9 furbetti del cartellino alla Reset, invece di lavorare facevano altro I NOMI
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Segui:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

meteo sicilia allerta caldo fino a ferragosto
Palermo, weekend bollente: bollino arancione e allerta incendi, scattano le misure di emergenza
Cronaca Palermo
I nomi degli arrestati nell'operazione Antimafia a Palermo del 10 dicembre 2025
Operazione antimafia a Palermo, arresti per 416bis ed estorsione I NOMI
Cronaca In primo piano Palermo
Incidente sul lavoro in un cantiere, operai grave a Villa Sofia
Cronaca Palermo
Parco eolico offshore nel sud della Sicilia: produrrà energia pulita per un milione e mezzo di famiglie
Comunicati stampa
I siciliani Sabrina e Giovanni a Temptation Island, la frase sulla mamma scatena il caos
Catania Intrattenimento