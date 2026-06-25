Scontro violento mentre va a lavorare: muore un sottufficiale dell’Aeronautica Militare siciliano

Tragedia a Roma, addio a Domenico Micali: il maresciallo dell’Aeronautica di origini messinesi muore in un incidente mentre andava al lavoro.

Un drammatico scontro stradale nella Capitale è costato la vita a Domenico Micali, quarantaduenne originario di Messina e stimato maresciallo dell’Aeronautica Militare. Il tragico impatto si è consumato mentre il militare si stava dirigendo in sella alla sua moto verso l’aeroporto di Pratica di Mare per prendere servizio. L’improvvisa scomparsa dell’uomo lascia nel dolore la moglie, due figli in tenera età e due intere comunità sotto shock.

Il sinistro si è verificato lo scorso 22 giugno lungo via Tor Pagnotta, nel quartiere romano della Cecchignola. Micali viaggiava a bordo della sua Triumph Tiger 800 quando, per dinamiche tuttora al vaglio delle autorità, è rimasto coinvolto in una violenta collisione con una Jeep Compass, guidata da un uomo della sua stessa età.

I soccorsi sono scattati immediatamente: i sanitari del 118 sono giunti sul posto con un’ambulanza, ma le lesioni riportate dal sottufficiale si sono rivelate fatali e ogni tentativo di rianimazione è stato purtroppo inutile. Il conducente dell’auto, che ha riportato diverse ferite nell’impatto, è stato invece trasferito d’urgenza in ospedale.

La notizia della scomparsa del maresciallo di seconda classe ha gettato nello sconforto sia il Lazio che la Sicilia. Da diversi anni, infatti, Micali si era trasferito con la famiglia nella zona dei Castelli Romani, dove si era perfettamente integrato ed era conosciuto anche per il suo attivo impegno nel sociale come donatore di sangue dell’Avi

Profondo e straziante il cordoglio anche a Messina, la città in cui era nato e cresciuto e dove risiedono i suoi affetti più cari. Nel capoluogo peloritano la notizia è rimbalzata rapidamente, lasciando senza parole i tantissimi amici e conoscenti che lo ricordano come un uomo solare, generoso e profondamente legato alla sua terra d’origine.