Investito da uno scooter a Paternò, muore dopo giorni di ricovero: aveva 76 anni

Non ce l’ha fatta Francesco Isaia, 76 anni, investito da uno scooter nella giornata di lunedì. L’uomo è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove era stato ricoverato in condizioni disperate dopo un violento impatto che gli aveva causato un grave trauma cranico.

Il dramma a Paternò. I soccorsi erano scattati immediatamente. Sul posto era giunta un’ambulanza insieme a un medico di base il cui studio si trova a pochi passi dal luogo dell’investimento. Il personale sanitario aveva praticato le manovre di rianimazione: durante i soccorsi il cuore dell’anziano si era fermato per tre volte. Data la gravità del quadro clinico, si era reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, atterrato allo stadio Falcone-Borsellino per consentire il trasferimento d’urgenza al Cannizzaro.

A investire il pedone un uomo di 29 anni, anche lui residente a Paternò, che per cause ancora in fase di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo mentre la vittima stava per attraversare la carreggiata. Nell’incidente il giovane conducente ha riportato la frattura a una mano.

Le indagini sono in carico alla Polizia municipale di Paternò, che nell’immediatezza dei fatti aveva già provveduto al sequestro dello scooter per consentire gli accertamenti del caso.

