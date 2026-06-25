Scontro frontale sulla provinciale, un morto e 3 feriti

Un violento scontro frontale tra due veicoli si è trasformato in tragedia sulla strada provinciale 60 Ragusa-Santa Croce Camerina, in contrada Mendolilli. Un uomo di 91 anni è morto nella mattinata di oggi in ospedale, dopo l’impatto avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 15.30 tra una Toyota Yaris e un pick-up Ford.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, le due vetture si sono scontrate frontalmente lungo l’arteria provinciale. Sulla Yaris viaggiavano tre persone: l’anziano poi deceduto, la moglie e un familiare della coppia, che era al volante. Sul pick-up si trovava un solo occupante.

Le tre persone a bordo dell’utilitaria, tutte residenti nel Ragusano, hanno riportato ferite nell’impatto. Per il 91enne le condizioni erano apparse critiche fin dai primi momenti, e l’uomo non è riuscito a superare la notte: è spirato questa mattina. La moglie, trasportata in ospedale in codice rosso, resta in prognosi riservata e le sue condizioni continuano a destare preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito e ora lavorano per ricostruire la dinamica esatta della collisione e accertare eventuali responsabilità.