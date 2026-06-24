Tragedia sulle strade siciliane, precipita in un burrone con l’auto e muore

Un’auto fuori controllo, una scarpata e poi il vuoto: ad Antonino De Gaetano, pensionato di 75 anni residente a San Filippo del Mela, non è bastato nulla. L’uomo è morto precipitando con la sua vettura in un burrone nelle campagne di Condrò, piccolo centro del Messinese incastonato tra le colline che separano la costa tirrenica dall’entroterra peloritano.

A dare l’allarme sono stati alcuni proprietari di terreni della zona, che hanno notato il veicolo fermo sul fondo della scarpata e hanno immediatamente contattato i soccorsi.

Malore o guasto meccanico? Gli accertamenti in corso

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per le operazioni di recupero del mezzo, e i carabinieri, incaricati di ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia fatto perdere il controllo dell’auto al pensionato: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non si escludono un malore improvviso al volante o un guasto meccanico del veicolo.

Le campagne di Condrò, come buona parte dell’entroterra messinese, sono attraversate da strade rurali stretto e tortuose, spesso prive di guardrail lungo i tratti a strapiombo: un fattore che negli anni ha reso più di una volta fatali distrazioni o malori che altrove avrebbero avuto conseguenze meno gravi.

Gli accertamenti dei carabinieri proseguono per stabilire con certezza le cause del decesso e chiarire se l’uomo abbia perso i sensi prima dell’uscita di strada.