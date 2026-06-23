L’Italia brucia col caldo record, ma in Sicilia il problema è un altro

Mentre l’Italia si prepara a vivere quella che potrebbe diventare una delle ondate di calore più estreme della sua storia recente, la Sicilia resta — paradossalmente — ai margini della furia africana. Non perché il caldo non si faccia sentire, ma perché qui l’anomalia termica è molto più contenuta che altrove: il vero protagonista delle prossime ore, sull’isola, sarà invece il cielo che si scurisce sull’entroterra, pronto a scaricare i primi temporali pomeridiani della stagione.

Dove scoppieranno i primi temporali oggi

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Dopo qualche episodio isolato registrato lunedì, da oggi tornano con maggiore insistenza i cosiddetti temporali di calore, fenomeni tipicamente pomeridiani che nascono quando l’aria calda accumulata al suolo durante la mattinata si scontra con sacche più fresche in quota.

Le aree più esposte sono quelle dei rilievi interni: il comparto tra i Nebrodi e gli Erei, la zona etnea, l’entroterra nisseno e agrigentino, le Madonie meridionali, parte dei Sicani e, localmente, gli Iblei e l’area di Sciacca. Si tratta delle classiche zone di “innesco” siciliane, dove l’altitudine e la conformazione del territorio favoriscono la risalita dell’aria calda e umida.

Dalla tarda mattinata è previsto un rapido aumento della nuvolosità cumuliforme, con celle temporalesche sempre molto localizzate ma di rapida intensificazione: in alcuni rovesci più forti non si esclude la possibilità di grandine di piccole dimensioni.

Perché in Sicilia il caldo “morde” meno che nel resto del Paese

Il dato che differenzia l’isola dal resto della Penisola riguarda l’intensità dell’anomalia termica. Mentre altrove si parla di record assoluti, in Sicilia le temperature si manterranno generalmente superiori alle medie stagionali di soli 2-3°C.

Le aree interne risentiranno soprattutto di valori massimi più elevati, mentre lungo le coste l’anomalia riguarderà in particolare i valori minimi notturni. Una distribuzione che racconta come la grande avvezione di aria sahariana, responsabile del caldo eccezionale che si abbatte sull’Europa centro-occidentale, qui non stia colpendo con la stessa violenza registrata altrove.

Cos’è l’anticiclone Caronte e perché fa parlare di sé

A livello nazionale, il quadro è ben diverso. Dopo giorni dominati dall’anticiclone Cerberus, l’atmosfera italiana si prepara a un ulteriore peggioramento con l’arrivo di Caronte, una nuova e poderosa struttura di alta pressione subtropicale.

Secondo le elaborazioni diffuse da iLMeteo.it, la caratteristica principale di Caronte sarà la capacità di bloccare le correnti fresche in quota, comprimendo l’aria calda verso il basso e alimentando un ulteriore rialzo termico su gran parte del Mediterraneo.

Un caldo che può superare il record del 2003

L’elemento che preoccupa di più i meteorologi non è soltanto l’intensità delle temperature massime, ma la loro persistenza. Nel 2003 — anno passato alla storia come una delle estati più devastanti mai registrate in Europa — l’Italia fu colpita da due distinte fiammate di caldo estremo, ciascuna durata circa una settimana.

Questa volta il meccanismo sembra diverso: l’ondata di calore attuale si è consolidata a partire dal 17 giugno e, secondo le proiezioni più recenti, potrebbe protrarsi senza interruzioni per oltre due settimane consecutive. Una fase opprimente e continuativa sottopone il corpo umano a uno stress fisiologico superiore rispetto a due episodi più brevi e separati da una tregua.

Milano e Firenze verso temperature da record

Nei prossimi giorni la colonnina di mercurio continuerà a salire in molte città italiane, con la possibilità che diversi record storici mensili vengano abbattuti entro il weekend. A Milano i modelli indicano un possibile superamento del primato assoluto di giugno, fermo a 37°C, con punte fino a 38°C.

Ancora più critica la situazione attesa su Firenze, dove entro lunedì 29 giugno il termometro potrebbe toccare i 41°C, un valore che si avvicina ai limiti di tollerabilità fisiologica per il corpo umano.

Il vero nemico sarà dormire

Se di giorno il caldo risulterà opprimente, sono le ore notturne a preoccupare maggiormente gli esperti, che parlano ormai di un fenomeno in crescita: le notti super tropicali. Soprattutto in Pianura Padana, le minime potrebbero restare stabilmente tra i 26 e i 27°C, valori che impediscono all’organismo di recuperare correttamente durante il sonno.

L’effetto è amplificato nelle grandi città, dove asfalto e cemento trattengono il calore accumulato durante il giorno e lo rilasciano lentamente nelle ore notturne, in quello che i climatologi definiscono effetto “isola di calore urbana”.

Nemmeno il mare regala sollievo

Anche lungo le coste italiane il refrigerio atteso rischia di non arrivare. L’elevata umidità, infatti, amplifica notevolmente la temperatura percepita: quando l’aria è già saturata di vapore acqueo, il corpo fatica a disperdere calore attraverso la sudorazione, aumentando il rischio di malessere anche in presenza di temperature non estreme in valore assoluto.

Temporali violenti prima della stretta anticiclonica definitiva

Prima che la cupola di Caronte si consolidi del tutto, l’energia accumulata in atmosfera potrebbe favorire ancora episodi di forte instabilità. Fino a giovedì resta concreta la possibilità di violenti temporali lungo l’arco alpino e la dorsale appenninica, con fenomeni che potrebbero includere:

grandinate intense

forti raffiche di vento

downburst improvvisi

nubifragi localizzati

Non si escludono sconfinamenti anche su alcune aree tirreniche, con Roma e Napoli tra le città che potrebbero essere marginalmente coinvolte.

Quando potrebbe finire questa fase eccezionale

Resta da capire quanto durerà questo evento. Secondo i principali modelli matematici a lunga scadenza, un primo calo della pressione e un ridimensionamento termico potrebbero arrivare soltanto dopo il 5 luglio. Si tratta tuttavia di proiezioni ancora lontane nel tempo e quindi soggette a possibili variazioni.

Per il momento, l’Italia resta dentro una delle fasi di caldo africano più intense degli ultimi decenni — e siamo ancora soltanto a giugno. In Sicilia, intanto, l’attenzione resta puntata sul cielo dell’entroterra, dove i primi temporali pomeridiani sono già pronti a scaricarsi.