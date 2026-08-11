L’incidente e il braccio tranciato dalle barriere del tram, donna grave: si valuta reimpianto

Restano gravi le condizioni della donna di 55 anni coinvolta domenica sera nel grave incidente stradale avvenuto in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Pitrè, dove il braccio sinistro le è stato staccato dal corpo dopo l’impatto con le barriere in ferro dei binari del tram. La paziente si trova ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia plastica dell’ospedale Civico, sotto stretta osservazione del personale medico.

Secondo la ricostruzione, la donna percorreva la carreggiata laterale in direzione Trapani con il finestrino abbassato quando, intorno alle 22, subito dopo l’incrocio con via Pitrè, avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo. La fiancata dell’auto ha urtato violentemente le inferriate, schiacciando il braccio che la 55enne teneva fuori dal finestrino e strappandolo via. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato la donna prima del trasporto d’urgenza in ospedale, mentre polizia stradale e vigili urbani gestivano la viabilità. Le forze dell’ordine sono riuscite a recuperare l’arto.

Sul fronte medico, i chirurghi stanno valutando la possibilità di un intervento di reimpianto, operazione di microchirurgia particolarmente complessa che richiederebbe la ricostruzione dei tendini, la sutura dei nervi, il ripristino della circolazione sanguigna e la fissazione ossea. È stata attivata anche una consulenza con gli specialisti di Ortopedia, ma al momento non è stato ancora possibile procedere: una nuova valutazione è prevista nelle prossime ore, tra oggi e domani. Non si esclude, in alternativa, il ricorso a una protesi.

Per chiarire con precisione la dinamica del sinistro, gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale hanno già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nel tratto di viale Regione Siciliana. Gli investigatori non escludono che la donna abbia tentato una manovra improvvisa per evitare un altro veicolo che le avrebbe tagliato la strada, oppure che si sia trattato di un attimo di distrazione, forse legato a un colpo di sonno.