Cronaca

Abusano di una 14enne e pubblicano il video online: arrestati due 20enni

di Redazione Web
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Due giovani di 20 anni sono stati arrestati a Caltanissetta con l’accusa di atti sessuali con una minore di 14 anni e di produzione, in concorso, di materiale pedopornografico. I Carabinieri hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare disposta dal Gip su richiesta della Procura nissena, al termine di un’indagine avviata dopo la denuncia presentata dal padre della vittima.

Decisivi per l’accertamento dei fatti sono stati gli approfondimenti tecnici condotti sullo smartphone di uno dei due indagati. L’analisi del dispositivo ha permesso agli investigatori di ricostruire i rapporti tra i giovani e la minorenne, accertando che degli incontri erano stati realizzati foto e video, successivamente diffusi anche sui social e sul web.

Al termine delle indagini, il giudice per le indagini preliminari ha disposto misure cautelari differenziate per i due indagati: per uno è stata ordinata la custodia in carcere, mentre per l’altro gli arresti domiciliari.

Il caso, ancora nella sua fase iniziale sul piano giudiziario, dovrà ora affrontare i successivi gradi dell’accertamento processuale.

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