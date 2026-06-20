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Meteo Sicilia, l’isola si prepara a un weekend da allerta

Allerta arancione incendi in Sicilia e gialla per il caldo a Catania, Messina e Palermo: temperature e previsioni
di Gaetano Ferraro
lettura in 3 minuti

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diramato un’allerta arancione per il rischio incendi su tutto il territorio isolano, valida per domani, domenica 21 giugno 2026, accompagnata da un’allerta gialla per il caldo nelle città di Catania, Messina e Palermo, dove la temperatura percepita potrà toccare i 35°C.

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Il bollettino regionale colloca il pericolo medio di incendi nelle province di Caltanissetta, Enna e Palermo, mentre nel resto dell’isola il rischio resta basso. Sul fronte termico, oltre a Catania, anche Messina e Palermo rientrano nel livello 1 di allerta, con temperature massime percepite stimate rispettivamente in +35°C, +34°C e +33°C.

Le previsioni meteo confermano che i giorni più caldi della fase attuale sono ormai imminenti, anche se la Sicilia resterà lontana dai valori estremi attesi su Francia e diverse zone d’Europa, incluse alcune aree del centro-nord Italia.

Caldo torrido nell’entroterra, più afa sulle coste

Per domenica 21 è previsto un nuovo, lieve aumento delle temperature, con caratteristiche diverse tra interno e costa. Nelle zone interne il caldo sarà secco e torrido, mentre lungo il litorale l’aria più umida renderà la sensazione di afa più marcata, soprattutto durante le ore notturne.

Le mappe elaborate indicano massime comprese tra 31 e 34°C nelle aree interne, con punte fino a 35-36°C. Nel basso trapanese e nel mazarese non si esclude il superamento dei 37°C in alcune zone localizzate. Sulle coste i valori risulteranno più contenuti, tra 29 e 32°C.

Nel corso dei pomeriggi sono previsti alcuni addensamenti nuvolosi sui rilievi interni, ma le possibilità di pioggia restano molto basse. Sul fronte di venti e mari non si segnalano particolari criticità: prevarranno brezze leggere e mari calmi o poco mossi, con le acque superficiali che continueranno progressivamente a riscaldarsi.

Le temperature previste domani nei capoluoghi siciliani

Secondo i dati elaborati dal modello WS LAM, queste le minime e le massime attese domenica 21 giugno nei nove capoluoghi di provincia:

  • Agrigento: minima +19°C, massima +27°C
  • Caltanissetta: minima +18°C, massima +32°C
  • Catania: minima +24°C, massima +30°C
  • Enna: minima +15°C, massima +29°C
  • Messina: minima +23°C, massima +33°C
  • Palermo: minima +22°C, massima +30°C
  • Ragusa: minima +18°C, massima +30°C
  • Siracusa: minima +21°C, massima +31°C
  • Trapani: minima +22°C, massima +32°C

L’aumento delle temperature, dunque, ci sarà ma resterà entro limiti moderati. Diverso lo scenario tracciato per la fine del mese e l’inizio di luglio, quando le previsioni indicano un possibile ritorno a valori più freschi e in linea con la media del periodo: un’evoluzione su cui i meteorologi torneranno ad aggiornare nei prossimi giorni.

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Gaetano Ferraro è il Direttore Editoriale di Direttasicilia.it. Laureato magistrale in Geologia, dal 2012 si occupa di informazione locale con un approccio rigoroso ai temi di politica siciliana, cronaca, economia, ambiente e cultura. Il suo background scientifico gli conferisce una competenza distintiva nella trattazione delle questioni ambientali e territoriali dell'isola.

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