Meteo Sicilia, caldo e 36 gradi fino a fine mese con rischio temporali

Mentre la Francia si prepara a vivere giornate di caldo record, capaci di abbattere diversi primati termici, la Sicilia resta ai margini dell’afflusso di aria calda africana: fino a fine mese le temperature sull’Isola saranno solo leggermente sopra la media.

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L’anticiclone che in questi giorni domina gran parte d’Europa coinvolge anche l’Italia, ma con effetti molto diversi da nord a sud. Al centro-nord il caldo si farà sentire con maggiore intensità, mentre l’estremo sud e la Sicilia se la caveranno con condizioni decisamente più miti.

Le mappe delle anomalie diffuse per questa settimana confermano lo scenario fuori scala per la Francia, dove si rischiano valori da record. Sull’Isola, invece, l’andamento termico resterà stabile: alla quota di 850hPa le temperature oscilleranno tra i 18 e i 20 gradi fino alla fine del mese.

Rischio temporali pomeridiani sui rilievi interni

Nei prossimi giorni l’anticiclone perderà gradualmente forza, complice una flessione dei geopotenziali sull’Italia. Questo riapre la porta a una certa instabilità nelle ore pomeridiane, circoscritta alle zone montuose interne.

Già nel pomeriggio di oggi non si escludono piogge isolate sui rilievi centro-orientali. Da martedì le occasioni di rovesci o temporali di calore aumenteranno su diverse aree interne, in particolare nel settore centro-orientale, secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

Le giornate continueranno comunque a somigliarsi: cielo perlopiù sereno, caldo importante ma senza eccessi — più marcato nell’entroterra — con spazio, nel pomeriggio, per fenomeni instabili localizzati.

Martedì il termometro salirà fino a 31 gradi a Palermo e Messina, 32 gradi a Catania e 30 gradi ad Agrigento. Variazioni minime sono previste fino al weekend, con tempo stabile e ancora soleggiato, a parte i consueti rovesci pomeridiani sui rilievi, soprattutto nella zona etnea.

L’effetto più evidente della fiammata di caldo europea si registrerà però in mare: le temperature delle acque sono già ben oltre la media stagionale e nel corso della settimana il Tirreno potrebbe avvicinarsi ai 28-29 gradi.

Le previsioni indicano comunque una possibile intensificazione del caldo proprio sul finire della settimana, quando nei settori più occidentali della Sicilia le temperature massime potrebbero spingersi fino a 36 gradi.