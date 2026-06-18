Meteo Sicilia: caldo in aumento ma l’ondata estrema non ci tocca

L’Europa si trasforma in una fornace, la Sicilia per ora si salva. Mentre un’ondata di caldo subtropicale si abbatte su Francia, Germania e Spagna, l’isola resta ai margini — ma non indenne: già oggi, giovedì 18 giugno, il basso trapanese ha registrato punte oltre i +36 °C.

Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita 🌐 Apri in Chrome o Safari per continuare Tocca i tre puntini ⋯ in alto a destra (Android) o in basso (iPhone) Scegli "Apri in Chrome" oppure "Apri in Safari" Clicca di nuovo il pulsante "Aggiungi come fonte preferita" Chiudi

Lo certifica il Centro Meteo Sicilia nel bollettino odierno: l’avvezione calda di origine subtropicale in atto sull’Europa occidentale seguirà una direttrice che coinvolgerà in questa prima fase soprattutto l’area centro-occidentale del continente, poi anche parte del centro-nord Italia. La Sicilia rimarrà fortunatamente ai margini.

Il caldo è comunque in aumento, con valori superiori alla media del periodo, e si avvertirà soprattutto nell’entroterra — ma senza i picchi estremi che colpiranno il resto d’Europa.

Quanto farà caldo e dove: le previsioni zona per zona

Sul settore centrale dell’isola sono attesi valori tra +30 °C e +34 °C. Lungo le coste e nel settore centro-settentrionale le temperature si manterranno generalmente intorno ai +30/+31 °C.

Con la progressiva diminuzione della ventilazione, i mari si riscalderanno ulteriormente. Il caldo diventerà così più afoso e fastidioso, in particolare lungo le coste nelle ore notturne.

Fino a quando durerà questa fase calda?

Stabilire con precisione durata e intensità del caldo resta complesso. I meteorologi del Centro Meteo Sicilia indicano che intorno al 22-23 giugno la configurazione anticiclonica subtropicale risulterà ancora attiva sull’Europa, segno di una fase di una certa persistenza.

Sul medio-lungo termine si intravede una possibile ridistribuzione dell’anticiclone delle Azzorre verso l’Atlantico, con un ridimensionamento del promontorio africano. Nei modelli previsionali è già individuabile un’accelerazione del Jet Stream sull’Atlantico, all’altezza delle Isole Britanniche, come possibile segnale di cambiamento della circolazione generale.

Resta però il rischio che un’area depressionaria sul vicino Atlantico iberico mantenga attivo il contributo della componente africana, ostacolando un ritorno a condizioni più fresche almeno fino alla fine del mese.