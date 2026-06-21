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Meteo Sicilia, temperature fino a 38°C e temporali pomeridiani

di Redazione Web
lettura in 2 minuti
Caldo fuori stagione in Sicilia, poi arriva l'autunno

Il caldo non si ferma in Sicilia, dove nei prossimi giorni il termometro toccherà punte di **38°C** nelle zone interne. Ma l’alta pressione che protegge l’isola lascia una porta aperta: nel pomeriggio, soprattutto sui monti, potrebbero scoppiare temporali di calore improvvisi.

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Sull’Europa centro-occidentale staziona un vasto anticiclone, rinforzato da un supporto sub-tropicale in quota e alimentato da una goccia fredda sull’Atlantico. Il risultato è un weekend di stabilità, con temperature ben oltre le medie del periodo.

La Sicilia, però, si trova sul bordo orientale di questa struttura. Una posizione che la esporrà a deboli infiltrazioni di aria fresca e instabile in quota, capaci di accentuare l’instabilità pomeridiana lungo le aree interne e i rilievi. Le temperature resteranno comunque di un paio di gradi sopra la norma stagionale.

Lunedì 22 giugno si apre con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta l’isola. Nelle ore centrali, però, la nuvolosità aumenterà sulle aree interne e montuose della Sicilia centro-orientale, dove non si escludono fenomeni sparsi e di debole intensità. In serata tornerà il sereno. Venti deboli e variabili, mari calmi, temperature stabili.

Martedì 23 giugno la mattinata sarà ancora soleggiata. Dalla tarda mattinata, sulle zone interne centro-orientali, si formeranno nubi a sviluppo diurno che nel pomeriggio potranno trasformarsi in rovesci o temporali localizzati. Il resto dell’isola, specie l’ovest e le coste, vivrà invece una giornata prevalentemente di sole. Serata in nuovo rasserenamento.

Mercoledì 24 giugno porta l’instabilità più marcata della settimana: dopo una mattinata serena, le aree interne vedranno crescere rapidamente le nubi, con rovesci o temporali pomeridiani in attenuazione verso sera. Le temperature registreranno un primo, lieve calo.

Il quadro resta dunque quello di un’estate siciliana classica: sole e caldo sulle coste, ma con il rischio concreto di temporali pomeridiani nell’entroterra da monitorare giorno per giorno.

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