Meteo Sicilia, torna il sole: anticiclone delle Azzorre porta caldo fino a fine febbraio

La porta dell’Atlantico si chiude, quella della primavera si spalanca. Dopo settimane di perturbazioni a ripetizione, venti di burrasca e temperature ballerine, la Sicilia volta finalmente pagina. Il ciclone Pedro ha fatto i bagagli e al suo posto si insedia un ospite decisamente più gradito: l’anticiclone delle Azzorre, destinato a evolversi nei prossimi giorni in anticiclone nord-africano. Tradotto: sole, stabilità e temperature in netto rialzo almeno fino a fine mese.

L’anticiclone delle Azzorre prende il comando

A partire da domenica 23 febbraio la rimonta dell’alta pressione sarà evidente su tutta la regione. La pressione atmosferica aumenterà sensibilmente e con essa i valori termici, che in quota (a 850 hPa, circa 1500 metri di altitudine) si porteranno anche di 5-6°C oltre la media stagionale. Una dinamica che i meteorologi definiscono fisiologica per questo periodo dell’anno, quando l’inverno cede progressivamente il passo alla bella stagione.

La conferma arriva anche dalla Protezione Civile regionale, che non ha diramato alcuno stato di allerta meteo. Un bollettino “pulito” che i siciliani non vedevano da tempo.

Cieli sereni e sole protagonista per giorni

Le previsioni parlano chiaro: cieli sereni o poco nuvolosi su tutta l’Isola per diversi giorni consecutivi. Dal litorale tirrenico a quello ionico, dalle coste meridionali alle zone interne, il sole sarà il protagonista indiscusso. Qualche nube in più potrà comparire sull’Appennino nelle ore mattutine, ma con ampie schiarite nel pomeriggio.

I venti si manterranno moderati dai quadranti settentrionali, senza più le raffiche di burrasca che hanno caratterizzato le ultime settimane. I mari saranno in progressiva attenuazione: mosso il Basso Tirreno, da molto mosso a mosso il Canale di Sicilia. Buone notizie per i collegamenti con le isole minori, che nelle scorse settimane avevano subito pesanti interruzioni.

Temperature in risalita: ecco i valori provincia per provincia

Con l’anticiclone arriva anche il tepore. Le temperature massime torneranno su valori piacevoli, con punte che in alcune province sfioreranno i 19°C. Ecco le previsioni dettagliate per domani:

Agrigento : 8/18°C

: 8/18°C Caltanissetta : 4/14°C

: 4/14°C Catania : 10/19°C

: 10/19°C Enna : 4/10°C

: 4/10°C Messina : 12/16°C

: 12/16°C Palermo : 12/18°C

: 12/18°C Ragusa : 5/15°C

: 5/15°C Siracusa : 5/18°C

: 5/18°C Trapani: 9/17°C

Un dato salta all’occhio: l’escursione termica sarà notevole, soprattutto nelle zone interne. A Caltanissetta e Ragusa si passerà dai 4-5 gradi del mattino ai 14-15 del pomeriggio. A Enna le minime toccheranno appena i 4°C.

Attenzione alle notti: inversione termica e nebbie

C’è un rovescio della medaglia. L’assenza di vento e la stabilità atmosferica favoriranno il fenomeno dell’inversione termica nelle ore notturne. Le temperature minime scenderanno sensibilmente, soprattutto nelle valli interne e nelle zone pianeggianti, dove non si esclude la formazione di nubi basse o banchi di nebbia nelle prime ore del mattino.

Lungo le zone costiere, invece, le minime resteranno più miti, beneficiando dell’effetto mitigante del mare. Un classico schema da alta pressione invernale-primaverile che i siciliani conoscono bene.

Quanto durerà il bel tempo? Almeno fino a fine mese

Secondo le ultime proiezioni modellistiche, l’anticiclone dovrebbe accompagnare la Sicilia almeno fino agli ultimi giorni di febbraio. Una finestra di stabilità insolitamente lunga dopo un mese dominato dalle perturbazioni atlantiche.

A partire da venerdì 28 febbraio, tuttavia, gli esperti non escludono l’arrivo di un nuovo fronte perturbato dall’Atlantico. Si tratta ancora di una tendenza da confermare, ma il segnale è presente nei modelli. Per ora, però, è tempo di riporre ombrelli e giacche a vento e godersi questo meritato assaggio di primavera.