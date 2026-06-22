Ambiente

Aurora, la bimba siciliana di 6 anni che salva le meduse: la storia che commuove il web

di Gaetano Ferraro
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Aurora, la bimba siciliana di 6 anni che salva le meduse: la storia che commuove il web

La storia arriva da Letojanni, rinomata località balneare della provincia di Messina confinante con Taormina. Qui Aurora, una bambina di sei anni e mezzo, durante una giornata al mare ha notato alcune meduse sulla battigia, verosimilmente rimosse dall’acqua per evitare il contatto con i bagnanti, e ha cercato di aiutarle a tornare in mare.

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Per il Codacons, quello di Aurora è un gesto semplice ma capace di trasmettere un messaggio forte. La bambina ha guardato quelle creature con curiosità e rispetto, mostrando una sensibilità naturale verso il mare e verso gli esseri viventi che lo abitano.

Secondo l’associazione, episodi come questo meritano di essere raccontati perché ricordano che la tutela dell’ambiente non nasce soltanto dalle grandi campagne o dalle decisioni delle istituzioni, ma anche dai comportamenti quotidiani, soprattutto quando arrivano dai più piccoli.

Il Codacons evidenzia che le meduse, spesso percepite soltanto come un fastidio per i bagnanti, svolgono invece una funzione importante nell’equilibrio del mare. Fanno parte dell’ecosistema marino, partecipano alla catena alimentare e costituiscono una fonte di nutrimento per diverse specie, tra cui alcune tartarughe. La loro presenza può inoltre offrire indicazioni utili sullo stato del mare e sui cambiamenti che interessano gli ecosistemi costieri.

Sul piano della sicurezza, l’associazione richiama alla prudenza. Le meduse non devono essere toccate a mani nude e, quando sono presenti bambini, ogni comportamento deve essere seguito da un adulto, evitando rischi e contatti diretti con specie potenzialmente urticanti.

“Il gesto di Aurora vale più di tante parole – afferma Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons – perché una bambina di sei anni e mezzo ha saputo guardare il mare con una sensibilità che molti adulti dovrebbero ritrovare. Le meduse non devono essere toccate a mani nude, perché la prudenza viene prima di tutto, ma non possono essere trattate come oggetti inutili da togliere dall’acqua e lasciare sulla spiaggia. Sono creature del mare, hanno un ruolo nell’equilibrio della natura e meritano rispetto. Aurora ci ricorda che educare all’ambiente significa insegnare a conoscere prima di avere paura e a rispettare prima di intervenire. È da gesti semplici come questo che nasce una vera cultura del mare”. – conclude Tanasi.

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Gaetano Ferraro è il Direttore Editoriale di Direttasicilia.it. Laureato magistrale in Geologia, dal 2012 si occupa di informazione locale con un approccio rigoroso ai temi di politica siciliana, cronaca, economia, ambiente e cultura. Il suo background scientifico gli conferisce una competenza distintiva nella trattazione delle questioni ambientali e territoriali dell'isola.

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