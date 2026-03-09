Comunicati stampa

"Scuote l'anima mia Eros" è sold out e commuove il pubblico del Teatro Al Convento di Palermo

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Una bambina, una ragazza, due giovani donne e due donne adulte sul palco del Teatro Al Convento di Palermo, ieri pomeriggio, domenica 8 marzo.

Sei donne di generazioni diverse che, attraverso le parole e il canto, hanno raccontato l’amore e ciò che amore non è, in uno spettacolo intenso e commovente, scritto e ideato da Giusi Russo e ispirato al suo romanzo “Di notte, solo di notte”, che tratta, con uno stile poetico, i temi delle relazioni tossiche e della violenza di genere.

Sullo sfondo di 72 volti di altrettante donne vittime di violenza, le voci narranti, Giusi Russo e Sara Rinaldi, hanno raccontato la storia di Angela, protagonista del romanzo, per ricordare tutte le storie di donne “innamorate, generose, fragili e forti, disposte a perdere persino se stesse per un amore che credono invincibile, ma che in realtà è rovinoso”.

“Nel nostro piccolo- racconta l’autrice Giusi Russo- proviamo a veicolare, rivolgendoci sia alle donne che agli uomini, il valore dell’amore per se stessi, sottolineando l’importanza di instaurare relazioni sane, quelle che arricchiscono, e non minano il proprio modo di essere”.

In un sapiente intreccio tra parole e musica- nell’alternarsi tra il duro racconto di una relazione tossica e la melodia che evoca invece le relazioni sane- alle voci narranti si sono avvicendate le giovani cantanti Ketty Lopes, Giorgia Abbate, Eleonora Conciauro, Giada Riera, e la piccola Maria Arcabascio, che- intonando alcuni capolavori della musica italiana- hanno contribuito ad emozionare ulteriormente il pubblico.

Ne è venuto fuori uno spettacolo capace di toccare corde profonde, spingendo alla riflessione sull’importanza di riconoscere e costruire relazioni sane.

