Mondello preso d’assalto: lidi esauriti il giorno dell’apertura

Cappelli per proteggersi dal sole, bottigliette d’acqua che passano di mano in mano, ventagli che si muovono senza sosta lungo una fila interminabile: a Mondello l’apertura dei primi due lidi della stagione si è trasformata in una vera corsa al posto in spiaggia.

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Le aree gestite da Italo Belga, quelle dell’Antico Stabilimento e di Valdesi, hanno esaurito i posti disponibili nel giro di poche ore, lasciando fuori decine di bagnanti arrivati con la speranza di un ombrellone.

Chi non è riuscito a entrare si è dovuto accontentare della spiaggia libera, mentre sotto i pochi ombrelloni rimasti il confronto si accendeva tra chi guarda con entusiasmo alla nuova gestione e chi rimpiange il modello di sempre.

Cosa cambia per chi va al mare

Nelle prossime settimane la società dovrebbe completare l’apertura degli altri tratti di arenile, ampliando gradualmente le possibilità di accesso per chi non vuole rinunciare a un lido attrezzato.

Tra le novità in arrivo c’è una formula a tariffa ridotta, pensata per chi cerca solo i servizi essenziali – salvataggio, pulizia della spiaggia, bagni e docce – senza il costo di lettini e ombrelloni al completo.

Per evitare che le code di questi giorni si ripetano, è in cantiere anche un sistema di prenotazione online, che dovrebbe permettere di organizzare gli ingressi prima ancora di mettersi in viaggio verso la spiaggia.

Una borgata che cambia pelle da più di un secolo

Mondello non è soltanto la spiaggia più amata dai palermitani: è anche uno dei luoghi che meglio raccontano la trasformazione della città a inizio Novecento, quando l’antico villaggio di pescatori fu bonificato e trasformato in un’elegante località balneare.

Il celebre padiglione in stile Art Nouveau che ancora oggi si affaccia sull’arenile, oggi conosciuto come Charleston, resta il simbolo più riconoscibile di quella stagione, quando i bagni di mare erano un privilegio riservato a pochi villeggianti facoltosi prima di diventare, stagione dopo stagione, l’appuntamento estivo di un’intera città.

È in questo solco lungo più di un secolo che si inserisce la storia di Italo Belga, la società che da allora gestisce gran parte dell’arenile e che oggi, tra ricorsi e sentenze, prova a restare fedele a quella tradizione.

Una concessione salvata all’ultimo dal tribunale

Dietro la fila di questi giorni c’è una vicenda molto più lunga e complicata. Quest’anno Italo Belga ha rischiato seriamente di perdere la concessione prima ancora che la stagione cominciasse.

La Regione Siciliana aveva dichiarato decaduto l’affidamento dopo un’interdittiva antimafia che aveva colpito una ditta subappaltatrice. La società ha fatto ricorso, e il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha sospeso il provvedimento, restituendole la gestione della spiaggia almeno fino al 30 settembre.

Il braccio di ferro giudiziario ha inevitabilmente compresso i tempi di preparazione: solo nelle ultime settimane sono tornate sull’arenile le caratteristiche cabine azzurre, diventate negli anni un simbolo tanto amato da avere persino un gruppo social di nostalgici che ne segue ogni sviluppo.

128 assunzioni per blindare un’estate incerta

Per affrontare la stagione, Italo Belga ha assunto 128 lavoratori stagionali tra bagnini, cassieri e personale di servizio, a cui è stata richiesta un’autocertificazione antimafia, lo stesso tema che poche settimane prima aveva fatto vacillare la concessione.

Lungo il litorale è già attiva una postazione di salvataggio ogni 80 metri, segno di un’organizzazione che la società sta cercando di blindare dopo i mesi di incertezza.

Sullo sfondo resta però una domanda più grande: dopo il 30 settembre, chi gestirà davvero Mondello? Una parte della politica regionale spinge per superare il modello della concessione unica e affidare l’arenile a più operatori attraverso nuovi bandi.

Per alcuni la Mondello di oggi rappresenta un’opportunità da cogliere, con servizi più moderni e flessibili; per altri resta invece il ricordo di una borgata marinara che ha conservato per decenni la stessa identità, oggi messa alla prova da ricorsi, sentenze e nuovi equilibri di gestione.

Per ora, la spiaggia più amata dai palermitani torna a riempirsi con i suoi riti di sempre: l’attesa in fila, il sollievo di chi riesce a entrare, la libertà di chi si accontenta della battigia libera.

Una stagione che, tra cabine ritrovate e cause ancora aperte, potrebbe essere l’ultima a somigliare davvero a quelle vissute a Mondello dal 1912 fino a oggi.