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Meteo Sicilia: c’è il Maestrale con temporali locali e temperature in discesa, poi nuova afa

di Redazione Web
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Maestrale in arrivo in Sicilia con conseguente calo termico entro venerdì. Mari mossi e qualche temporale sparso sull’isola. Un cambio di circolazione atmosferica sta per interessare la Sicilia. Dal pomeriggio di oggi rinforza il Maestrale, con correnti più fresche e umide che porteranno un calo delle temperature entro venerdì e mari mossi sulle coste occidentali.

Il moto ondoso è destinato ad aumentare già nelle prossime ore, in particolare sui bacini occidentali. Venerdì i mari saranno mossi o molto mossi lungo le coste esposte, con lo Stretto di Sicilia che potrebbe raggiungere localmente lo stato di agitato.

Sul fronte del tempo, non si attendono peggioramenti generalizzati. Nel pomeriggio odierno non si esclude qualche isolato temporale di calore sulla Sicilia orientale. Tra la serata e le prime ore di venerdì è atteso un aumento della nuvolosità sul Tirreno, con possibilità di rovesci sparsi sul messinese — eventualmente anche a carattere temporalesco — e localmente sul palermitano orientale. Altrove poco da segnalare, salvo il passaggio di nubi sparse sui versanti centro-settentrionali.

Temperature in calo venerdì, poi rialzo nel weekend

Le massime di venerdì scenderanno soprattutto sui settori centro-settentrionali, con il calo più marcato nelle ore serali. Solo sulla fascia centro-meridionale sono ancora possibili punte superiori ai 30°C, favorite dalla ventilazione più secca dai quadranti settentrionali. Il vento si manterrà moderato o sostenuto dai quadranti settentrionali per l’intera giornata.

Il weekend porterà condizioni stabili e pienamente estive. Le temperature massime riprenderanno a salire gradualmente, con i valori più alti attesi domenica, comunque in linea con il periodo stagionale.

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