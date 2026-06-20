Trasporti

Fine lavori in corso Re Ruggero: riapre al traffico a Palermo

di Redazione Web
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Terna comunica che, nella giornata di domani, sarà riaperto al traffico corso Re Ruggero a seguito del completamento dei lavori e del rifacimento del manto stradale.

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In coordinamento con i tecnici Amat, sarà inoltre ripristinata la regolare circolazione dei mezzi del trasporto pubblico locale lungo il tratto interessato, con il conseguente ritorno alla normale operatività del servizio.

Le attività di cantiere proseguiranno lungo piazza Indipendenza e via Ernesto Basile, dove resteranno in vigore le modifiche alla viabilità previste dalle ordinanze già emesse.
Gli interventi in corso sono funzionali al collegamento alla rete elettrica nazionale della nuova cabina primaria dell’Università di Palermo.

Terna ringrazia l’Amministrazione comunale e i cittadini per la collaborazione dimostrata durante l’esecuzione dei lavori, confermando il proprio impegno nel garantire lo sviluppo e l’efficienza della rete elettrica locale.

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