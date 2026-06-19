CronacaSiracusa

Tragico incidente tra due moto, muore un ragazzino di 15 anni e due feriti

di Redazione Web
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Non è sopravvissuto alle gravissime ferite riportate nello scontro tra due ciclomotori avvenuto nella notte a Siracusa: un quindicenne è morto poco dopo essere stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Umberto I, dove i sanitari avevano tentato di operarlo per salvargli la vita.

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Lo scontro è avvenuto attorno alle 2 di notte in viale Epipoli, all’altezza della rotatoria che incrocia via Guardo. Per cause ancora da accertare, i due mezzi si sono scontrati violentemente, coinvolgendo complessivamente tre giovani.

Il quindicenne, il più grave tra i feriti, è arrivato al pronto soccorso in condizioni disperate: per lui i medici non hanno potuto fare nulla. Ricoverato in Rianimazione si trova invece un diciottenne, le cui condizioni restano serie. Più lievi, infine, le conseguenze per il terzo giovane coinvolto nell’incidente.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato i feriti in codice rosso, e gli agenti della Polizia Municipale, incaricati di ricostruire la dinamica esatta dell’impatto. Gli accertamenti sono ancora in corso.

È il secondo incidente mortale sull’isola. Ieri una donna di 54 anni è morta lungo la SS121 Palermo Agrigento a Bolognetta.

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