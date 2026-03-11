Cronaca

Riapre la Riserva dello Zingaro, c’è l’annuncio ufficiale

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Sabato 14 marzo, a un anno di distanza dal terribile incendio che ha distrutto circa 1600 ettari di area protetta, riaprirà ai visitatori, seppur parzialmente, la Riserva naturale orientata dello Zingaro. Sono stati completati, infatti, buona parte dei lavori di ripristino, realizzati dal dipartimento dello Sviluppo rurale. «Una buona notizia – dichiara l’assessore all’Agricoltura e allo sviluppo rurale Luca Sammartino – per i siciliani e per tutti coloro i quali visitano la nostra Isola a cui restituiamo questo gioiello naturale. Un risultato raggiunto grazie al lavoro intenso svolto in questi mesi che consentirà di fruire delle bellezze della riserva, vero e proprio attrattore per il turismo della zona».

Nel tratto interessato dalla riapertura sono stati effettuatati lavori di messa in sicurezza dei sentieri, il ripristino delle staccionate e l’eliminazione delle piante cresciute spontaneamente che ostacolavano il percorso. In questa prima fase, si potrà accedere alla riserva esclusivamente dall’ingresso sud, poiché la zona nord è interessata da alcuni lavori commissionati dal Comune di San Vito lo Capo che dovrebbero terminare prima dell’avvio della stagione estiva.

«La riapertura della Riserva naturale dello Zingaro, la prima istituita in Italia e su input della cittadinanza – aggiunge l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino – rappresenta molto più di un semplice ritorno alla fruizione di un luogo straordinario: è il segno concreto della capacità della Sicilia di custodire, proteggere e valorizzare il proprio patrimonio naturale. Il governo Schifani è concretamente impegnato affinché tutti i luoghi come lo Zingaro dell’Isola siano sempre più protetti, curati e accessibili, pur nel rispetto degli equilibri naturali».

Da sabato, si potrà percorrere il sentiero costiero in direzione nord per circa 3,9 chilometri, fino alla intersezione con quello che, attraverso la Contrada Sughero, porta al sentiero di mezza costa dal quale si potrà ritornare verso l’ingresso sud, chiudendo un anello di circa 10 chilometri. Lungo il percorso saranno visitabili il Centro visitatori, il Museo naturalistico, il Museo della manna e il Museo dell’intreccio

News suggerite per te:

  1. Corleone, Carabinieri a cavallo setacciano la Riserva di Ficuzza: 11 persone denunciate
  2. Il ritorno sugli spalti: il Velodromo di Palermo riapre i cancelli e riabbraccia i suoi tifosi
  3. Piano Battaglia riapre: da domani si scia sulle Madonie, neve abbondante
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Prezzi benzina folli in Sicilia, oltre i 2 euro per il gasolio, “Situazione fuori controllo”
Economia&Lavoro In primo piano
«Il nome di mio nonno non c’entra nulla»: il nipote del fondatore del Charleston replica a La Vardera
Politica
Femminicidio a Messina, il fratello: «Daniela aveva denunciato, era un omicidio annunciato»
Cronaca
Palermo, scontro scooter-auto in via Uditore: 17enne in codice rosso
Cronaca
MSC Crociere cerca personale: 700 siciliani si candidano in due giorni
Economia&Lavoro