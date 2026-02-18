Cronaca

Ruba vestiti all’Oviesse di via Ruggero Settimo: arrestato, il complice è ancora in fuga

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

È finita male per un 35enne che martedì pomeriggio ha tentato di svaligiare il negozio Oviesse di via Ruggero Settimo, nel pieno centro di Palermo. L’uomo era entrato nel punto vendita con un piano preciso: un complice faceva da palo fuori, lui si occupava di raccogliere la merce. Peccato che le cose non siano andate come previsto.

Ad inchiodarlo è stato prima l’addetto alla sicurezza del negozio, che ha rallentato la sua corsa verso l’uscita, e poi i carabinieri del Nucleo radiomobile, intervenuti tempestivamente e riusciti ad ammanettarlo direttamente in strada.

Nel bottino — sequestrato — capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa 500 euro. Il 35enne dovrà rispondere di rapina impropria e comparirà davanti al giudice già oggi per il rito per direttissima. Il complice, quello rimasto ad aspettare fuori, è ancora in fuga: le ricerche sono in corso.

News suggerite per te:

  1. Bloccato con droga sotto i vestiti: in casa trovata serra per cannabis
  2. Fuga folle nella notte a Carini: scappa all’alt ubriaco e senza patente, arrestato dopo l’inseguimento
  3. Palermo, arrestato l’uomo che ha accoltellato una 56enne in via Libertà: ha problemi psichici
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Trabia in lutto per Ignazio Cortese, 20 anni: muore travolto da una Mercedes durante un posto di controllo sull’autostrada
Cronaca
Palestra abusiva nel centro di Palermo, scatta il sequestro: tre denunciati e 12mila euro di sanzioni
Cronaca
Il sindaco di Belmonte Mezzagno viola il Codice della Strada e va a multarsi da solo: “La legge vale per tutti”
Politica
Dramma in casa, donna di 55 anni si toglie la vita
Cronaca
Chirurgia dell’obesità a Palermo: Buccheri La Ferla tra i migliori centri d’Italia anche nel 2026
Salute e Sanità