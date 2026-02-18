Ruba vestiti all’Oviesse di via Ruggero Settimo: arrestato, il complice è ancora in fuga

È finita male per un 35enne che martedì pomeriggio ha tentato di svaligiare il negozio Oviesse di via Ruggero Settimo, nel pieno centro di Palermo. L’uomo era entrato nel punto vendita con un piano preciso: un complice faceva da palo fuori, lui si occupava di raccogliere la merce. Peccato che le cose non siano andate come previsto.

Ad inchiodarlo è stato prima l’addetto alla sicurezza del negozio, che ha rallentato la sua corsa verso l’uscita, e poi i carabinieri del Nucleo radiomobile, intervenuti tempestivamente e riusciti ad ammanettarlo direttamente in strada.

Nel bottino — sequestrato — capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa 500 euro. Il 35enne dovrà rispondere di rapina impropria e comparirà davanti al giudice già oggi per il rito per direttissima. Il complice, quello rimasto ad aspettare fuori, è ancora in fuga: le ricerche sono in corso.