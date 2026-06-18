Cronaca

Incidente a Terrasini, travolge un 17enne sullo scooter e scappa: è caccia al pirata della strada

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Un minorenne è finito in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato investito nella notte a Terrasini da un’auto pirata. Il conducente del mezzo ha fatto perdere le proprie tracce subito dopo l’impatto in via Giacomo Matteotti senza fermarsi a prestare aiuto, facendo scattare una massiccia operazione di ricerca da parte dei carabinieri.

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Il diciassettenne, che viaggiava a bordo di un ciclomotore, ha ricevuto le prime cure sul posto da parte del personale medico del 118, allertato immediatamente dopo il sinistro. Successivamente, un’ambulanza lo ha trasferito d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale di Partinico.

I medici della struttura sanitaria gli hanno riscontrato la frattura dell’arto superiore destro e diverse lesioni nella zona del volto. Nonostante la gravità dell’impatto e il quadro clinico delicato, le ferite riportate non lo metterebbero in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile di Carini. I carabinieri si sono occupati sia dei rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, sia della gestione della viabilità stradale per evitare ulteriori disagi alla circolazione.

Gli investigatori dell’Arma hanno avviato una vera e propria caccia all’uomo per rintracciare l’automobilista fuggitivo, che ora rischia una pesante incriminazione per il reato di omissione di soccorso. Al fine di identificare il modello e la targa della vettura, le forze dell’ordine stanno esaminando attentamente i filmati dei sistemi di videosorveglianza, sia pubblici che privati, presenti lungo via Matteotti e nelle strade adiacenti.

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