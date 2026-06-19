CronacaPalermo

Lavoro nero e carenze di sicurezza: sospese 4 attività nel Palermitano

di Gaetano Ferraro
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Controlli nei settori dell’edilizia e della ristorazione hanno portato a diversi provvedimenti di sospensione delle attività a Palermo e provincia, a seguito dell’accertamento di lavoratori impiegati senza regolare comunicazione e di criticità legate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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Il primo intervento si è svolto martedì 9 giugno a Bolognetta, in un cantiere del settore edile. Durante l’ispezione è stato individuato un lavoratore non regolarmente impiegato su un totale di tre addetti presenti. È scattata quindi la sospensione dell’attività per lavoro irregolare. Nel corso dei controlli tecnici sono state inoltre rilevate alcune condizioni di rischio nell’area di lavoro, tra cui la presenza di scale e aperture prive delle adeguate protezioni. Le sanzioni complessivamente contestate ammontano a 6.870,53 euro.

Mercoledì 10 giugno un altro controllo ha interessato un’attività edilizia a San Giuseppe Jato. Anche in questo caso è stata accertata la presenza di un lavoratore in nero tra i quattro presenti, con conseguente sospensione dell’attività. L’importo complessivo delle sanzioni applicate è pari a 4.450 euro.

Un ulteriore intervento è stato effettuato mercoledì 17 giugno a Palermo, in un’attività di ristorazione con somministrazione. Gli ispettori hanno riscontrato due lavoratori impiegati senza regolare contratto, entrambi presenti al momento del controllo, uno dei quali da oltre trenta giorni. La sospensione dell’attività è stata disposta sia per la presenza di personale irregolare sia per carenze in materia di sicurezza, tra cui l’assenza della documentazione obbligatoria relativa alla valutazione dei rischi. Le sanzioni complessive raggiungono 13.128,15 euro.

Nella stessa giornata è stato eseguito un controllo in un cantiere edile a Terrasini. Sono stati individuati due lavoratori irregolari su tre presenti e l’attività è stata sospesa. Durante l’ispezione tecnica sono state rilevate anche criticità relative alla protezione delle aperture presenti nell’area di lavoro. Il totale delle sanzioni contestate ammonta a 9.611,92 euro.

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Gaetano Ferraro è il Direttore Editoriale di Direttasicilia.it. Laureato magistrale in Geologia, dal 2012 si occupa di informazione locale con un approccio rigoroso ai temi di politica siciliana, cronaca, economia, ambiente e cultura. Il suo background scientifico gli conferisce una competenza distintiva nella trattazione delle questioni ambientali e territoriali dell'isola.

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