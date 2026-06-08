Scattano i controlli in edilizia e panifici a Palermo, sospese 2 attività per lavoro nero

Nell’ultima settimana, il personale del Contingente INL Sicilia in servizio a Palermo ha effettuato controlli – sia ordinari che tecnici – nei settori dell’edilizia e della panificazione.

In edilizia è stato ispezionato, tra gli altri, un cantiere del capoluogo, la cui attività è stata sospesa per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza: nel dettaglio, il ponteggio metallico fisso era del tutto sprovvisto delle necessarie protezioni contro la caduta nel vuoto.

Al titolare dell’impresa sono state irrogate sanzioni per 5.200 euro.

In un panificio di Palermo, gli ispettori hanno trovato 2 lavoratori, uno dei quali è risultato privo di regolare assunzione.

L’attività è stata sospesa per lavoro nero, e sono state irrogate sanzioni per un importo di 6.400 euro.