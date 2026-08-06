Incendio in un palazzo di via Maqueda a Palermo, intossicati in ospedale

Alle 20.45 circa di ieri sera, alcune squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Palermo, in via Maqueda, per un incendio che ha coinvolto i contatori elettrici di un edificio di 5 piani.

Il personale VVF giunto sul posto ha provveduto a domare le fiamme e a evacuare lo stabile, a causa dei fumi che avevano invaso il vano scala. Alcune persone sono state affidate alle cure del personale sanitario del Servizio di Emergenza Territoriale (118) per gli accertamenti conseguenti all’inalazione dei fumi sviluppatisi durante l’incendio.

Sul posto erano presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, della Polizia Municipale e tecnici dell’ENEL, per i provvedimenti di rispettiva competenza.