Cronaca

Incendio in un palazzo di via Maqueda a Palermo, intossicati in ospedale

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Alle 20.45 circa di ieri sera, alcune squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Palermo, in via Maqueda, per un incendio che ha coinvolto i contatori elettrici di un edificio di 5 piani.

Il personale VVF giunto sul posto ha provveduto a domare le fiamme e a evacuare lo stabile, a causa dei fumi che avevano invaso il vano scala. Alcune persone sono state affidate alle cure del personale sanitario del Servizio di Emergenza Territoriale (118) per gli accertamenti conseguenti all’inalazione dei fumi sviluppatisi durante l’incendio.

Sul posto erano presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, della Polizia Municipale e tecnici dell’ENEL, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Consigliati per te

  1. Palermo, incendio all’ottavo piano di un palazzo in via Caduti dell’8 Luglio 1960
  2. Palazzo in fiamme in via Generale Ameglio: anziana intossicata trasportata in ospedale
  3. Palermo, precipita mentre scala la facciata di un palazzo per rubare: smascherato dai carabinieri in ospedale
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Gangi, 78enne muore incornato da un toro in un’azienda agricola
Cronaca
Meteo Sicilia, allerta gialla giovedì 6 agosto: rischio nubifragi nell’entroterra
Meteo
Carrara, operaio siciliano di 44 anni muore schiacciato da lastre di marmo
Cronaca
Voucher sportivi, solo 6 giorni per fare domanda. Marano “Regione proroghi scadenza o negherà a tanti ragazzi un’opportunità”
Comunicati stampa
Trattore precipita in un burrone, muore allevatore di 61 anni
Cronaca