Cronaca

Gangi, 78enne muore incornato da un toro in un’azienda agricola

di Redazione Web
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Tragedia in una masseria della zona madonita. Vincenzo Giaconia, 78 anni, ha perso la vita dopo essere stato colpito alle corna da un toro all’interno di un fondo agricolo situato nel territorio compreso tra Gangi e Geraci Siculo.

Secondo quanto ricostruito, l’anziano si trovava all’interno della tenuta quando il toro lo ha investito, colpendolo violentemente al torace. Le conseguenze dell’impatto si sono rivelate fatali.

A dare l’allarme sono stati altri lavoratori presenti nell’azienda, che hanno provato immediatamente a rianimare l’uomo nell’attesa dei soccorsi. Sul posto sono arrivate due ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, il personale medico non ha potuto far altro che dichiarare il decesso di Giaconia.

Sulla vicenda sono ora al lavoro i carabinieri, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto sotto il coordinamento della Procura di Termini Imerese.

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