Meteo Sicilia, allerta gialla giovedì 6 agosto: rischio nubifragi nell’entroterra

Giornata di instabilità in arrivo su tutta la Sicilia domani, giovedì 6 agosto: la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta gialla valida sull’intero territorio isolano per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, mentre i meteorologi prevedono temporali intensi, localmente a carattere di nubifragio, sulle zone interne.

Il quadro atmosferico dei prossimi giorni sarà condizionato da infiltrazioni di aria instabile all’interno della struttura anticiclonica di matrice sub-tropicale che governa attualmente il tempo sull’isola. Questa configurazione favorirà, nel pomeriggio di giovedì, lo sviluppo di celle temporalesche di forte intensità.

Le aree maggiormente esposte saranno quelle interne: l’entroterra del Palermitano, il comprensorio delle Madonie e dei Nebrodi, il territorio ennese e il versante etneo. Qui i fenomeni potranno assumere carattere di nubifragio, accompagnati da frequente attività elettrica. Non si esclude che episodi localizzati possano interessare anche il Siracusano e il Nisseno, mentre resta bassa la probabilità che i temporali raggiungano le fasce costiere.

Sul fronte degli avvisi ufficiali, la Protezione Civile regionale ha emesso oggi due distinti bollettini: uno relativo al rischio incendi e alle ondate di calore, l’altro dedicato al rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Quest’ultimo, identificato come avviso n. 26217, estende l’allerta gialla a tutta la Sicilia, segnalando la possibilità di fenomeni sparsi a carattere temporalesco soprattutto nell’entroterra centro-settentrionale, con rischio di grandinate e raffiche di vento intense. Come da prassi, la validità dell’allerta coprirà l’intera giornata, dalle 00:00 alle 24:00.