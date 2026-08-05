Meteo

Meteo Sicilia, allerta gialla giovedì 6 agosto: rischio nubifragi nell’entroterra

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Giornata di instabilità in arrivo su tutta la Sicilia domani, giovedì 6 agosto: la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta gialla valida sull’intero territorio isolano per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, mentre i meteorologi prevedono temporali intensi, localmente a carattere di nubifragio, sulle zone interne.

Il quadro atmosferico dei prossimi giorni sarà condizionato da infiltrazioni di aria instabile all’interno della struttura anticiclonica di matrice sub-tropicale che governa attualmente il tempo sull’isola. Questa configurazione favorirà, nel pomeriggio di giovedì, lo sviluppo di celle temporalesche di forte intensità.

Le aree maggiormente esposte saranno quelle interne: l’entroterra del Palermitano, il comprensorio delle Madonie e dei Nebrodi, il territorio ennese e il versante etneo. Qui i fenomeni potranno assumere carattere di nubifragio, accompagnati da frequente attività elettrica. Non si esclude che episodi localizzati possano interessare anche il Siracusano e il Nisseno, mentre resta bassa la probabilità che i temporali raggiungano le fasce costiere.

Sul fronte degli avvisi ufficiali, la Protezione Civile regionale ha emesso oggi due distinti bollettini: uno relativo al rischio incendi e alle ondate di calore, l’altro dedicato al rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Quest’ultimo, identificato come avviso n. 26217, estende l’allerta gialla a tutta la Sicilia, segnalando la possibilità di fenomeni sparsi a carattere temporalesco soprattutto nell’entroterra centro-settentrionale, con rischio di grandinate e raffiche di vento intense. Come da prassi, la validità dell’allerta coprirà l’intera giornata, dalle 00:00 alle 24:00.

Consigliati per te

  1. Allerta meteo gialla in Sicilia, rischio nubifragi e grandinate
  2. Forte maltempo in arrivo: rischio nubifragi in Sicilia
  3. Allerta meteo gialla in Sicilia: rischio idrogeologico e idraulico fino alla mezzanotte di domani
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Carrara, operaio siciliano di 44 anni muore schiacciato da lastre di marmo
Cronaca
Voucher sportivi, solo 6 giorni per fare domanda. Marano “Regione proroghi scadenza o negherà a tanti ragazzi un’opportunità”
Comunicati stampa
Trattore precipita in un burrone, muore allevatore di 61 anni
Cronaca
Tira aria di crisi nel polo del lusso a Palermo: Giglio annuncia 15 licenziamenti e chiude due negozi
Economia
Un passo avanti per la mobilità a Palermo: completato il varo del nuovo ponte Corleone
Cronaca