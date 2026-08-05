Voucher sportivi, solo 6 giorni per fare domanda. Marano “Regione proroghi scadenza o negherà a tanti ragazzi un’opportunità”

“Le associazioni sportive e le famiglie siciliane non devono pagare le conseguenze dei ritardi della Regione siciliana: è stato pubblicato solo ieri il Decreto per la richiesta di assegnazione dei voucher per la partecipazione ad attività sportive di minori tra i 6 e i 16 anni dal 1 settembre al 30 aprile 2027. Il termine per la presentazione delle istanze è fissato per il 10 agosto: una scadenza imminente che finirà per penalizzare chi potenzialmente può beneficiarne ma è in ferie o si ritrova ad avere pochissimo tempo a disposizione per fare domanda. Anziché semplificare e rendere accessibili le misure, si mettono in atto procedure che ne rendono impossibile la concretizzazione perché se la misura è utile per le famiglie siciliane, non si capisce per quale motivo la Regione decida di mettere a disposizione appena sei giorni per parteciparvi. A queste condizioni, il voucher diventerà inaccessibile”.

Così Jose Marano, capogruppo di ControCorrente all’Ars.

I deputati La Vardera, Marano, Gilistro, De Leo del gruppo ControCorrente all’Ars aggiungono: “L’Avviso del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo negli anni precedenti è stato pubblicato tra maggio e giugno. Stavolta, invece, la Regione siciliana ha pubblicato il Decreto in pieno periodo di ferie estive: un’inefficienza che negherà a tantissimi nuclei familiari con svantaggio economico la possibilità di coinvolgere i propri figli nelle attività sportive svolte da associazioni e società sportive dilettantistiche. Abbiamo già ricevuto decine e decine di segnalazioni perché le associazioni non avranno il tempo di raccogliere le domande che poi devono trasmettere alle federazioni competenti”.

Conclude la capogruppo Marano: “Chiederemo subito al Dirigente generale di prorogare i termini fino a fine agosto così da mettere le famiglie nelle condizioni di partecipare ad una iniziativa che non deve restare sulla carta ma, facendo leva sui valori sani dello sport, diventare azione concreta di inclusione, opportunità di incontro, crescita e riscatto sociale”.