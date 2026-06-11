CronacaPalermo

Blitz dei NAS nei ristoranti di Palermo: 200 kg di cibo non idoneo al consumo

di Gaetano Ferraro
lettura in 2 minuti
Blitz dei NAS nei ristoranti di Palermo: 200 kg di cibo non idoneo al consumo

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) e del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Palermo hanno effettuato una serie di controlli congiunti presso diverse attività di ristorazione del capoluogo siciliano, concentrati principalmente nell’area della movida cittadina e in particolare negli esercizi operanti nella filiera del prodotto ittico.

Le verifiche hanno portato alla luce numerose irregolarità sia sul piano igienico-sanitario che su quello lavoristico. I militari del N.A.S. hanno riscontrato carenze igieniche nei locali, alcuni dei quali risultavano ampliati abusivamente, la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo previste dal sistema HACCP — in certi casi mai predisposte — e la mancata registrazione sanitaria di una macchina per la produzione del ghiaccio. In due ristoranti etnici è stata accertata l’inefficienza dell’abbattitore, mentre ulteriori violazioni hanno riguardato l’assenza dei requisiti necessari a garantire la tracciabilità degli alimenti.

Sul fronte lavoristico, i Carabinieri del N.I.L. hanno rilevato la mancata formazione del personale, l’omessa sorveglianza sanitaria e l’installazione abusiva di impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro. Nel corso delle ispezioni sono stati individuati anche quattro lavoratori in nero.

Il bilancio complessivo dell’operazione è pesante: tre titolari sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria, per una delle imprese è stata disposta la sospensione immediata dell’attività, oltre due quintali di alimenti sono stati sequestrati e avviati alla distruzione. Le sanzioni amministrative e le ammende contestate superano complessivamente gli 80.000 euro.

Consigliati per te

  1. Vongole e ostriche da buttare, un vivaio chiuso e ristoranti nei guai: il blitz dei NAS sul pesce a Palermo
  2. Blitz dei NAS nei locali di Palermo: multe e irregolarità nel centro storico, scattano i controlli per Pasqua
  3. Lavoratori in nero, niente sicurezza e telecamere abusive: blitz dei Carabinieri tra bar, ristoranti e palestre di Palermo
  4. Controlli NAS nelle pasticcerie, sequestrati 200 kg di dolci, 10mila euro di multe
ARGOMENTI:
diGaetano Ferraro
Segui:
Gaetano Ferraro è il Direttore Editoriale di Direttasicilia.it. Laureato magistrale in Geologia, dal 2012 si occupa di informazione locale con un approccio rigoroso ai temi di politica siciliana, cronaca, economia, ambiente e cultura. Il suo background scientifico gli conferisce una competenza distintiva nella trattazione delle questioni ambientali e territoriali dell'isola.

Ultime notizie

Al Policlinico di Palermo una tecnica salva il piede diabetico: niente amputazione
Palermo Salute e Sanità
Mafia e droga tra la Sicilia e Malta, scatta il blitz con 15 arresti
Mafia e droga tra la Sicilia e Malta, scatta il blitz con 15 arresti
Catania Cronaca
È ufficiale: il concerto di Capodanno della Rai sarà a Palermo
È ufficiale: il concerto di Capodanno della Rai sarà a Palermo
Eventi Palermo
Da Jovanotti ai Pooh, Palermo è la capitale dei concerti di quest'estate
Da Jovanotti ai Pooh, Palermo è la capitale dei concerti di quest’estate
Eventi Palermo
Si ispira al sole caldo della Sicilia il nuovo singolo del percussionista siciliano Pier Avellino, in collaborazione con il violinista Vincent Palazzo
Comunicati stampa