Incidente scooter-suv in viale Michelangelo: 45enne in codice rosso a Villa Sofia

Un motociclista di 45 anni è finito in ospedale in condizioni gravi questa mattina a Palermo, dopo che il suo scooter si è scontrato con un Suv in viale Michelangelo, all’altezza del Penny Market.

La vittima, Giuseppe L.P., era alla guida di un Beverly quando il mezzo ha impattato contro una Chevrolet. I due veicoli, stando alle prime informazioni disponibili, viaggiavano affiancati al momento del sinistro. La dinamica precisa dell’accaduto è ancora oggetto di accertamento.

Il 118 è intervenuto sul posto e, dopo aver prestato le prime cure al ferito in strada, lo ha trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia in codice rosso.

La sezione infortunistica della Polizia Municipale ha raggiunto il luogo dell’incidente per effettuare i rilievi tecnici utili a stabilire responsabilità e ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.

Gli operai della ditta Interventa hanno parzialmente chiuso la carreggiata destra del viale, nel tratto in direzione rotonda Brasile, per permettere le operazioni di soccorso e i rilevamenti.

Sulle condizioni del 45enne e sull’esito degli accertamenti si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.