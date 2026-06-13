CronacaPalermo

Incidente scooter-suv in viale Michelangelo: 45enne in codice rosso a Villa Sofia

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
Incidente in viale Michelangelo – ph Ficarazzi News

Un motociclista di 45 anni è finito in ospedale in condizioni gravi questa mattina a Palermo, dopo che il suo scooter si è scontrato con un Suv in viale Michelangelo, all’altezza del Penny Market.

La vittima, Giuseppe L.P., era alla guida di un Beverly quando il mezzo ha impattato contro una Chevrolet. I due veicoli, stando alle prime informazioni disponibili, viaggiavano affiancati al momento del sinistro. La dinamica precisa dell’accaduto è ancora oggetto di accertamento.

Il 118 è intervenuto sul posto e, dopo aver prestato le prime cure al ferito in strada, lo ha trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia in codice rosso.

La sezione infortunistica della Polizia Municipale ha raggiunto il luogo dell’incidente per effettuare i rilievi tecnici utili a stabilire responsabilità e ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.

Gli operai della ditta Interventa hanno parzialmente chiuso la carreggiata destra del viale, nel tratto in direzione rotonda Brasile, per permettere le operazioni di soccorso e i rilevamenti.

Sulle condizioni del 45enne e sull’esito degli accertamenti si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

Consigliati per te

  1. Palermo, scontro scooter-auto: 17enne in codice rosso a Villa Sofia
  2. Paura a via Sampolo: scooter travolto da due auto, tre feriti portati a Villa Sofia
  3. Palermo, apre portiera e colpisce una Vespa: 36enne in codice rosso al Trauma Center
  4. Vola dalla moto da cross e finisce in codice rosso: 49enne trasferito d’urgenza a Palermo
ARGOMENTI:
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Segui:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Terremoto di magnitudo 4.7 nel Tirreno Meridionale al largo della Sicilia
Terremoto di magnitudo 4.7 nel Tirreno Meridionale al largo della Sicilia
Cronaca In primo piano
Il Guardian sceglie Pantelleria: l’isola lavica tra le 6 spiagge libere più belle d’Italia
Turismo
Terrore in spiaggia, bimbo sparisce tra i bagnanti
Terrore in spiaggia, bimbo sparisce tra i bagnanti
Agrigento Cronaca
Tenta il colpo in farmacia ma trova le casse automatizzate e rapina un cliente, palermitano in carcere
Cronaca Palermo
Muore a 55 anni il trapanese Fabio Maltese: schianto in moto a Lucca
Muore a 55 anni il trapanese Fabio Maltese: schianto in moto a Lucca
Cronaca Trapani