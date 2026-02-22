CronacaIn primo piano

Caccia all’uomo con elicottero: immigrato senza permesso di soggiorno picchia un agente e scappa

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

È scattato un massiccio dispositivo di sicurezza nella zona di Boccadifalco, a Palermo, dopo che un cittadino straniero è riuscito a sottrarsi ai controlli delle forze dell’ordine durante le operazioni di fotosegnalamento. L’uomo, rintracciato in precedenza nel capoluogo siciliano e risultato sprovvisto di un regolare permesso di soggiorno, avrebbe dovuto essere trasferito presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Milo, struttura situata nel Trapanese.

La situazione è degenerata nel momento in cui il soggetto ha aggredito fisicamente un agente di polizia, approfittando della confusione per darsi alla fuga dalla nuova cittadella della polizia. L’episodio ha immediatamente messo in moto un’ampia operazione di ricerca che vede impegnati in modo congiunto polizia di Stato e Arma dei Carabinieri.

Le ricerche si stanno svolgendo sia sul territorio che dal cielo: un elicottero dei Carabinieri è stato fatto alzare in volo per monitorare dall’alto l’intera area, garantendo supporto visivo alle pattuglie schierate a terra. Al momento lo straniero non è ancora stato rintracciato e le operazioni di ricerca sono tuttora in corso.

