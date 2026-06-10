Auto-cisterna travolge furgone Anas sulla Palermo-Catania: un ferito

Un’autocisterna carica di gasolio ha travolto un furgone Ford Transit di un cantiere mobile Anas sull’autostrada Palermo-Catania, all’altezza di Buonfornello, nel pomeriggio di martedì 10 giugno. L’autista del mezzo pesante è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Termini Imerese.

Al momento dell’impatto gli operai Anas non si trovavano a bordo del furgone: erano impegnati nelle operazioni di taglio dell’erba a breve distanza dal veicolo, fermo nella corsia di marcia in direzione Palermo. Un dettaglio che ha evitato conseguenze ben più gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale Anas per la gestione del traffico e la messa in sicurezza del tratto coinvolto. L’incidente ha provocato rallentamenti e code lungo la direttrice autostradale.

L’autocisterna trasportava gasolio: la presenza del carico ha reso necessario l’intervento coordinato dei soccorsi per scongiurare rischi di sversamento.