Palermo, scontro scooter-auto in via Uditore: 17enne in codice rosso

PALERMO – Grave incidente stradale questa mattina a Palermo: un ragazzo di 17 anni è finito in ospedale in codice rosso dopo uno scontro violento tra il suo scooter Honda SH e una Kia in via Uditore, poco dopo le 7.

L’impatto è stato devastante. La parte anteriore dell’auto è andata distrutta e il giovane è stato sbalzato dalla sella, atterrando sull’asfalto. A dare l’allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Il 118 è intervenuto in pochi minuti. Le condizioni del 17enne sono apparse subito critiche: i sanitari lo hanno stabilizzato sul posto e trasportato d’urgenza in ospedale.

Le indagini della polizia municipale

Sul luogo del sinistro è intervenuta l’Infortunistica della polizia municipale di Palermo, che ha eseguito i rilievi del caso per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli agenti.