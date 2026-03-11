Cronaca

Palermo, scontro scooter-auto in via Uditore: 17enne in codice rosso

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

PALERMO – Grave incidente stradale questa mattina a Palermo: un ragazzo di 17 anni è finito in ospedale in codice rosso dopo uno scontro violento tra il suo scooter Honda SH e una Kia in via Uditore, poco dopo le 7.

L’impatto è stato devastante. La parte anteriore dell’auto è andata distrutta e il giovane è stato sbalzato dalla sella, atterrando sull’asfalto. A dare l’allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Il 118 è intervenuto in pochi minuti. Le condizioni del 17enne sono apparse subito critiche: i sanitari lo hanno stabilizzato sul posto e trasportato d’urgenza in ospedale.

Le indagini della polizia municipale

Sul luogo del sinistro è intervenuta l’Infortunistica della polizia municipale di Palermo, che ha eseguito i rilievi del caso per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli agenti.

News suggerite per te:

  1. Auto contro scooter a Messina: giovane di 25 anni operato alla trachea, è in codice rosso
  2. Incidente in via dell’Olimpo: auto si ribalta dopo l’impatto, donna ferita in codice rosso
  3. Incidente in via Roma: scontro tra monopattino e scooter, un ferito
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Femminicidio a Messina, il fratello: «Daniela aveva denunciato, era un omicidio annunciato»
Cronaca
MSC Crociere cerca personale: 700 siciliani si candidano in due giorni
Economia&Lavoro
Droga in auto, arrestato un medico dell’ospedale di Enna: sospeso dal lavoro
Cronaca
Mondello, la Italo Belga rivuole la spiaggia e porta la Regione al Tar
Cronaca
Giornata Mondiale del Rene: screening gratuito al Molo Trapezoidale di Palermo
Salute e Sanità