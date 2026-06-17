CronacaPalermo

Palermo, intimidazione al Bar Chéri allo Zen: bottiglie di benzina e richiesta di 5mila euro

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Bottigliette piene di benzina lasciate davanti all’ingresso e un messaggio inquietante: “5.000 euro“. È l’ultimo atto intimidatorio che ha colpito il Bar Chéri di via Ignazio Mormino, di fronte al Velodromo, nel quartiere Zen di Palermo.

🌐 Apri in Chrome o Safari per continuare

  1. Tocca i tre puntini ⋯ in alto a destra (Android) o in basso (iPhone)
  2. Scegli "Apri in Chrome" oppure "Apri in Safari"
  3. Clicca di nuovo il pulsante "Aggiungi come fonte preferita"

I titolari dell’attività hanno allertato immediatamente i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili e fare luce sull’episodio.

Una scia di intimidazioni che non si ferma

Il caso del Bar Chéri si aggiunge a una lunga serie di atti intimidatori che negli ultimi mesi ha colpito numerose attività commerciali tra San Lorenzo, Tommaso Natale, Zen, Isola delle Femmine, Capaci e Carini, alimentando un clima di preoccupazione tra cittadini e imprenditori della zona.

Solo pochi giorni fa un incendio doloso aveva distrutto 11 mezzi nel deposito della Sicily by Car, terzo episodio in tre mesi ai danni dell’imprenditore Tommaso Dragotto, al quale è stata assegnata la scorta.

Le indagini in corso dovranno stabilire se i diversi episodi siano collegati tra loro o frutto di iniziative isolate, in un territorio che negli ultimi mesi è tornato sotto i riflettori per l’escalation di atti intimidatori.

Consigliati per te

  1. Bonus affitto da 3 mila euro a Palermo: requisiti, ISEE e come presentare richiesta
  2. Sferracavallo, ancora bottiglie molotov davanti ai negozi: indagano i carabinieri
  3. Intimidazione a Monreale, proiettili sotto i lucchetti di un locale in via Venero
  4. Palermo, altra sparatoria allo Zen nella notte: proiettili su una Renault Clio
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
ARGOMENTI:
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Segui:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Trema la Sicilia: registrata scossa di terremoto
Cronaca
Locazioni di immobili, Corte d'Appello di Palermo: “Canone vile solo nei contratti di locazione”
Locazioni di immobili, Corte d’Appello di Palermo: “Canone vile solo nei contratti di locazione”
Comunicati stampa
Caldo fuori stagione in Sicilia, poi arriva l'autunno
Arriva il caldo africano in Sicilia, attese temperature da record
Meteo
Arriva una storica nave della Marina Militare: Ustica si prepara a una festa speciale
Arriva una storica nave della Marina Militare: Ustica si prepara a una festa speciale
Ambiente
Palermo, arrestato finto carabiniere: trovato con 10mila euro e gioielli d’oro
Cronaca