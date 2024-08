Il tragico destino, 22enne muore annegato a Vulcano a cinque anni dalla sorella

Partito pieno di entusiasmo per Vulcano, dove avrebbe dovuto trascorrere giorni di relax, è rientrato nella sua Messina privo di vita, chiuso in una bara su un carro funebre. Un destino atroce quello che ha strappato la vita ad Alberto De Domenico, 22 anni appena, morto mentre faceva il bagno in piscina sull’isola eoliana.

Una sciagura che si è accanita contro una stimata famiglia messinese, con il padre apprezzato rappresentante e la madre funzionario pubblico, già colpita 5 anni fa dalla morte dell’altra figlia Aurora in un incidente stradale proprio nel mese di agosto. Incidente nel quale era rimasto coinvolto lo stesso Alberto, che dopo alcuni giorni di ricovero era riuscito a riprendersi, anche se quel trauma lo aveva segnato profondamente. E invece, quando tutto sembrava procedere verso una ritrovata normalità, è piombata addosso ai suoi cari questa nuova terribile disgrazia.

La Procura di Barcellona, informata dai Carabinieri, dopo aver autorizzato il trasferimento della salma all’ospedale Papardo di Messina, avvenuto nella notte con un traghetto Caronte & Tourist, ha disposto l’autopsia. L’esame, che sarà eseguito oggi dal professor Alessio Asmundo, dovrà chiarire le cause esatte della morte del ragazzo, che pare non avesse mai sofferto di particolari patologie.

Le indagini, affidate ai Carabinieri della Compagnia di Milazzo, oltre ad accertare le circostanze del decesso dovranno appurare la tempestività e correttezza dei soccorsi prestati al giovane, per fugare ogni dubbio. Una morte improvvisa, la sua, che ha gettato familiari ed amici nella disperazione e che necessita di una ricostruzione accurata per comprendere come sia potuta accadere.

I compagni di università e tutto il quartiere si stringono attorno ai genitori di Alberto, già provati da un altro lutto qualche anno fa, mentre rimbalzano interrogativi su come un ragazzo pieno di vita possa essere morto in circostanze ancora da chiarire durante una vacanza che avrebbe dovuto regalargli spensieratezza. Le risposte arriveranno dall’autopsia e dalle indagini in corso, ma nulla potrà lenire il dolore immenso di una famiglia distrutta da questa tragedia nel pieno dell’estate.