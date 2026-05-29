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Paura a Palermo, scontro in via Oreto: 36enne in ospedale in gravi condizioni

di Redazione Web
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Due scontri in poche ore hanno messo a dura prova la viabilità di Palermo e lasciato almeno un ferito in condizioni critiche. Il primo si è consumato all’alba, il secondo nel primo pomeriggio: strade chiuse, soccorsi mobilitati, traffico in tilt nel cuore della città.

Erano circa le 6:30 quando in via Oreto, all’incrocio con via Salvatore Lo Bianco, uno scooter Piaggio Beverly e una Fiat Panda si sono scontrati violentemente. Entrambi i mezzi percorrevano la stessa carreggiata in direzione di via Buonriposo. Il conducente del Beverly, G. P., 36 anni, ha avuto la peggio: il 118 lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Civico, dove è ricoverato in gravi condizioni. La donna alla guida della Panda, C. C., 53 anni, è rimasta illesa. Gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale hanno effettuato i rilievi del caso.

Poche ore dopo, intorno alle 14:30, un secondo scontro ha paralizzato via Roma all’altezza di via Divisi. Protagonisti un uomo su scooter e un giovane a bordo di un monopattino elettrico. Le condizioni di quest’ultimo hanno destato subito preoccupazione tra i sanitari del 118 intervenuti sul posto insieme ai carabinieri e alla polizia municipale. La circolazione nella zona centrale è rimasta gravemente compromessa per diverso tempo.

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