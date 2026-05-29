Scuolabus ribaltato a Mazara, due bimbi in gravi condizioni: venti feriti in tutto

Venti feriti, due bambini in gravi condizioni: sale il bilancio dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio a Mazara del Vallo, all’incrocio tra via Salemi e via Rosario Ballatore. Uno scuolabus si è ribaltato dopo uno scontro con un’autovettura intorno alle 14.30. A bordo del mezzo viaggiavano una decina di minori appena usciti da scuola.

Due bambini in gravi condizioni

Tra i feriti ci sarebbero dieci bambini che si trovavano sullo scuolabus, due dei quali verserebbero in condizioni serie. Ferito anche l’autista del mezzo e i passeggeri dell’auto coinvolta. Coinvolti nell’incidente anche due insegnanti. Lo confermano i vigili del fuoco, citati da LiveSicilia.

Maxi intervento di soccorsi

Sul posto sono intervenute numerose ambulanze del 118 e la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo. La polizia municipale, insieme alla polizia di Stato, sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’impatto. Le cause dello scontro restano ancora da accertare.